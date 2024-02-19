北京敦促美国停止“滋扰”中国学生 改正将中国列为“主要毒品来源国”的做法

据中共官媒周一（2月19日）报道，中国公安部部长在维也纳与美国国土安全部长会面时，呼吁其停止对进入美国的中国学生进行所谓的“骚扰”。 北京一再声称，持有有效旅行证件的中国公民在美国机场受到了严厉的审讯并被驱逐出境。上个月，中国驻美大使馆提醒，中国留学生应“谨慎选择”自华盛顿杜勒斯国际机场入境，因据称有“多名中国留学生自杜勒斯国际机场入境时，遭美边境执法人员无端盘查、滋扰、并被注销签证遣返回国”。 据中共官媒新华社报道，周日，其国务委员、公安部部长王小洪和美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）的会晤中，王小洪要求美方“停止无端滋扰盘查中国留学生，确保中国公民享有公平入境待遇和充分尊严”。 王小洪还敦促马约卡斯“改正”美国将中国列为“主要毒品来源国”的“错误做法”。 美国官员长期以来一直指控中国参与芬太尼的贸易。芬太尼的威力比海洛因强很多倍，每年在美国导致超过7万人因吸毒过量死亡。 芬太尼在墨西哥大规模生产，使用主要来自中国的前体化学品，并通过贩毒组织贩运到美国。 美国与中国上个月成立了双边禁毒工作组，共同打击包括芬太尼在内的非法合成毒品的全球制造和贩运，并在北京举行了会议。双方同意合作解决滥用前体化学品、压片机和相关设备制造非法药物的问题，并协调执法行动。 美国方面对周日会谈的报道称，王小洪和马约卡斯“就遏制前体化学品扩散所需的步骤进行了坦诚和建设性的讨论”。 声明称：“双方还就继续执法合作、科学家和其他专家之间的双边技术交流、前体化学品的管制以及进一步开展多边合作做出了承诺。” 声明补充道，华盛顿和北京还讨论了扩大两国执法合作，保护儿童免受网络儿童性剥削和性虐待。马约卡斯并重申，美国将捍卫自身以及盟友和伙伴的利益和价值观。 过去一年来，随着华盛顿寻求与北京对话，中美关系有所回温。 但是，中国政府仍然对美国的一系列措施感到不满，包括禁止先进半导体出口以及对中国企业和个人实施制裁。 上周在慕尼黑举行的会谈中，中国外交部长王毅告诉美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken），美国必须“取消非法的单边制裁”。 王毅还呼吁美国“停止无端滋扰盘查中国公民，多做有利于增进两国人民相互了解的事情”。 （此文参考了法新社的报道。）