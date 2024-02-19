中资到新加坡借窝下蛋 鱼龙混杂毁誉参半

新加坡举足轻重的国际金融地位，近年来吸引了许多外资企业争相涌入，但近期有评论指出，中国企业的进驻也让狮城的非法活动增加。 对此，有专家指出，“洗星籍”凸显星国的监管措施出现问题，但也有观察人士认为，这是有人刻意用有色眼光看待中国投资。 就在中国春节假期步入尾声之际，综合媒体消息及中国旅游业巨擘携程集团数据，中国和新加坡于2月9日相互开放免签入境30日之后，星国春节期间来自中国旅客的订单量比去年同比增长超过960%，显示新加坡旅游业正因这项新政而受惠。 携程集团旗下Trip.com在新加坡的营销总监王艾德(Edmund Ong，音译)就对中国官媒新华社表示，他认为这项计画简化了中国游客来新加坡旅游的入境程序，不仅能为旅客带来独特的旅行体验，也为新加坡和中国带来更多文化交流。 除了积极吸引中国观光客，作为国际金融中心的新加坡近年来也吸引了许多中国企业争相前往。 不过，观察人士指出，新加坡可能因此付出一些代价。 星国近期出现数起与中国有关非法活动 网路新闻媒体《亚洲前哨报》(Asia Sentinel) 本月发布一篇名为“新加坡开始为‘中国杜鹃事件’付出代价”(Singapore Begins To Pay The Price for‘China Cuckooing’)的评论文章，作者王安迪(Andy Wong Ming