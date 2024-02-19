神韻感動聖安東尼奧 觀眾落淚：這是善的源泉

【新唐人北京時間2024年02月19日訊】2月18日下午，神韻巡迴藝術團在美國德州聖安東尼奧特賓表演藝術中心​​的演出，圓滿落幕。演出場場爆滿，票房連創佳績。神韻精美非凡的舞台藝術，豐富的內涵，令觀眾感動落淚，引發思考。 前芭蕾舞演員、銷售主管Ebelle Davis：「我幾乎大部分時間在落淚。舞蹈隊形的動線、對稱、藝術的傳情達意能力，甚至呈現我們現在的政治氣候。看著演出，我真的是非常感動。」 工程公司總裁Robert Copeland：「藝術家們，他們做得非常出色。如此的流暢飄逸。如此的美麗動人。我真的非常喜歡。」 Ebelle Davis：「我認為藝術的美妙之處在於，可以將各種文化連繫起來，將各種脈絡連繫起來。傳遞知識給那些可能沒有經驗的人，或呈現一些事物、各種各樣的事物，款待來賓。吸引你，也引發你思考。」 神韻舞蹈精湛的技巧，精美的呈現，讓觀眾讚歎不已。 Ebelle Davis：「神韻舞蹈的技巧令人驚歎。舞蹈動線、演員運用腳趾、足弓發力，還有隊形的對稱性。而且他們的移動都協調一致宛如一體。這展現了演員們的用心，展現了演員們的熱忱。」 女兒Camila Davis：「舞蹈演員們很華麗。她們非常美。我超愛她們能夠步調一致。真的非常美。我喜歡她們如何不用語言就能表達自己的觀點，以及她們如何借助音樂來幫自己說話。」 Robert Copeland：「我非常喜歡舞蹈動作，我很好奇，他們是如何組建出來花朵造型和各種不同的形態。這些舞蹈動作太棒了。」 觀眾讚美神韻展現傳統中國文化，傳遞善良，觸動人心。 Robert Copeland：「我感到很吃驚，他們無法在中國演出，無法在那裡進行這個演出。演出真是太神奇了，我希望每個人都能看到演出。」 Ebelle Davis：「這是善的源泉，我們都是一樣的。尤其是展現兄妹故事的那段舞，每個人都可以感受到這一點。做對的事，即使是很艱難的情況下。」 Robert