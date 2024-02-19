神韻聖安東尼爆滿落幕 主流：尊崇創世主

【新唐人北京時間2024年02月19日訊】2月18日下午，神韻巡迴藝術團在美國德州聖安東尼奧特賓表演藝術中心的最後一場演出再次座無虛席，票房又創佳績。演出在熱烈掌聲中圓滿落幕。觀眾陶醉在神韻帶來的視聽饗宴中，同時期待著與創世主重建聯繫，表達對創世主的崇敬。 私立學校校長Russ York：「演出真的非常令人愉悅。多姿多彩，精美絕倫。許多精心製作的服裝，技藝精湛的舞蹈藝術家，和頂尖的歌唱家。」 酒店總裁兼首席執行官Mark Brown：「非常喜歡神韻。」 Mark Brown：「（歌唱家）她真是太出色了。她的嗓音清澈、樸實。這是非常真誠的。」 Russ York：「鮮花場景中的自然元素配合著舞蹈演員的舞蹈技能，是一個充滿活力的組合。」 Russ York：「我喜歡數字天幕。我從未見過舞台上和屏幕上的形體能如此完美地結合在一起。很精彩。」 Mark Brown：「歌詞令人深受觸動，非常貼近我的背景。其中很多內容都能引起共鳴。」 Russ York：「餐廳的節目是我最喜歡的。我覺得舞蹈編排得非常好。其中很有幽默感。節目呈現了一種極佳的平衡，不僅體現了作為工匠追求精益求精的精神，製作食物的精良，同時也展現了監督的重要性，這確保了整個過程的順利進行。」 通過觀看神韻，主流觀眾了解了中國傳統文化與精神信仰，意義深刻。 Russ York：「我們在西方並不熟悉的中國神話，通過這些節目變得栩栩如生。很高興能身在其中。」 Mark Brown：「持續整場的普世價值是，善良、信仰與和平，這很有意義。」