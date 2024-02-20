中国海警强制登检金门一游轮，金厦水域两岸对峙升级

中国海警星期一（2月19日）下午在金门附近水域强制登上一艘正在航行的金门“金厦游轮”进行检查，让船上游客受到惊吓。台湾海洋委员会海巡署随即派遣巡逻艇到场，并伴航这艘游轮返回金门的码头。 2月14日一艘中国大陆渔船进入金门附近禁止海域捕鱼，遭到台湾海巡署船只的驱赶和追逐。大陆渔船在逃跑途中翻覆，导致两人溺水身亡。此事引起北京当局强烈不满，也引起不少大陆网民的愤怒。 中国海警局发言人甘羽星期天宣布，福建海警局将加强海上执法力量，在夏门-金门海域开展“常态化执法巡查行动”。 “此举将进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全，”甘羽说。 北京国台办发言人朱凤莲则抨击台湾方面“粗暴驱离大陆渔船”，“草菅人命，态度恶劣”。她并表示，此事引起大陆各界“强烈愤慨”，“严重伤害”两岸同胞感情，“严重破坏”两岸关系。 朱凤莲还否认金厦之间存在“禁止、限制”水域，并“坚决支持”大陆海警部门开展常态化执法巡查行动。 “两岸渔民自古以来在夏金海域传统渔场作业，根本不存在所谓‘禁止、限制水域’一说，”朱凤莲在星期六发表的声明中表示。 朱凤莲和甘羽话音刚落，中国海警便在金门附近海域登船临检金门一艘游轮，此事被观察家视为两岸紧张关系升级的又一例证。 台湾海巡署星期一发表的声明指出，当天下午四时许，海巡署通过雷达和红外线热成像系统发现两艘大陆海警船在大金门乌沙角西北海域并靠并登检“金厦游轮”，立即派遣一艘巡逻艇前往现场应处。 台湾中央社引述海巡署的声明说，中国海警一共有六人登上游轮，并在船舱查验游轮的航行计划、船舶证书、船长及船员证照以及船长的签名。整个登检活动持续约30分钟。 台湾海巡署表示，金门游轮下午三时三十分搭载11名台湾籍船员和23名游客从金门水头码头出港，绕行金门海域观光游览，但是因为乌沙角外浅滩较多，因此游轮在航行中曾偏向中国大陆一侧的海域。 海巡署巡逻艇抵现场后，立即与游轮建立联系，并且一路伴航游轮返回水头港。 金门与厦门等中国大陆海岸距离很近，金门游轮属于金门当地的海上观光船，而大陆方面也有类似的观光船行至金门外海观光。台湾海巡署表示，海巡署舰艇出于善意，“对无故意违法、误入我方水域船舶”都是以广播驱离，从未登船检查。 海巡署并呼吁北京当局秉持和平、理性，共同维护金厦海域安宁。它同时也提醒台湾人，从事海上相关作业时，避免靠近中方一侧水域，以维护安全。 一位听取了有关此事介绍的台湾高级官员向路透社表示，蔡英文总统实时掌握了事件发生的全过程。 这位因为未被授权接受媒体采访而要求匿名的官员还表示，中国海警登检台湾船只一直是台湾安全机关表示关切的一件事情。 路透社曾联络台湾的总统府，寻求对此事的评论，但是总统府要求记者联络海巡署。 金门曾经是台海两岸爆发大规模、长时间炮战的战场，但是目前已经成为两岸小三通交流的一个重要舞台和大陆游客喜爱前往的一个旅游胜地。