中国龙年首个交易日费九牛之力开红，但未见预期中暴涨

在春节长假期后的龙年首个交易日，中国股市在官方鼓动及“国家队”出手救市等影响下开出红盘，但并未出现投资者期待的暴涨，显示仅仅靠春节国内旅游及花费的良好数据不足以减缓投资者对更广泛经济持续疲软的担忧。 彭博社2月19日报道说，今年春节期间国内旅游出游人数和花费总额双双好于2019年同期、全国电影票房飙升以及澳门赌场游客激增等，都曾提振了基准股指沪深300指数（CSI 300）即将大涨的期待，就像在香港和美国上市的中国股票在中国股市因节日从2月9日到16日关闭期间所表现的那样。 但与预期相反，沪深300指数在周一交易日的多数时间都在苦苦挣扎，只是到了下午才勉强增速，以上升1.2%收作。而这是与几支跟踪中国股票的基金的交易量上升同步发生，表明中国的国家基金或者外界所称的“国家队”仍在出手救市，支撑市场。 中央社也报道说，虽然龙年首个交易日如愿迎来开门红，但整体涨幅并不如预期。除了沪指从开盘后一直维持涨幅外，深证成指、创业板指在盘中都一度由红转绿，出现走跌情势，直到下午开盘后，才一改颓势上涨。 报道表示，受农历年前官方各项政策加持、国家队进场护盘的余波影响，以及国务院总理李强在2月18日的国务院全体会议中指示“多做有利于提振信心和预期的事”，加上国家队再次出手，才确保了龙年第一个交易日以涨作收，沪指收在2910.54点，涨1.56%，深成指收8902.33点，涨0.93%，创指以1746.42点作收，涨幅1.13%，其中，沪指收复2900点大关。 整体而言，超过4200支个股上涨，沪深两市逾260支股票涨停，成交额达人民币9572亿元。 不过，彭博社报道说，外国投资者星期一抛售在岸股票，突显了北京需要做出更多才能重振信心，应对因通缩压力和房地产业危机而挣扎的经济增长。 在春节假日前，中国当局已经采取了一系列政策微调来减缓股市抛售压力，甚至出乎外界意外地于2月7日撤换了证监会主席易会满，由吴清接替。 报道援引市场分析人士的话表示，周一的市场有些失望，因为投资者期待证监会换将、好于预期的春节出游及花费数据会使股市暴涨。一整天，投资者信心仍旧低迷，因此，每一次小的上涨都遇到新的抛售。 报道说，外国投资者星期一抛售了60多亿元（约8.34亿美元）的中国股市的股票。全球的基金一直在逃离中国股市，寻求替代市场，比如印度和日本的股市。 除了当局降低银行储备金比例外，投资者希望看到在货币和财政上的进一步政策支撑。星期天，中国央行宣布进行总额为5000亿元人民币的一年期中期借贷便利（MLF）操作，而中标利率仍维持在2.5%，与之前持平。中国人民银行同时还进行了1050亿元人民币的七天期逆回购操作，中标利率为1.80%，同样与此前持平。 但是，中国政府目前面临的一大挑战就是如何在通缩压力日渐明显的情况下，推出更多刺激经济的新措施。 近年，中国经济面临房地产业不断出现暴雷和持续滑坡、地方政府债务风险、通货紧缩压力、外资大举撤离、青年失业率高居不下、经济增长乏力、中国股市跌跌不休，股民哀叹血本无归。 因此，外界将密切关注今年3月的政协人大年度两会。在人大会上，中共领导层将宣布今年的年经济增长率以及发展目标。