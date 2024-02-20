2月19日兩岸掃描 湖南鼓吹解放思想 表忠心還是公開反習？ 【新唐人北京時間2024年02月20日訊】下面是今天的兩岸掃描。 湖南鼓吹解放思想 表忠心還是公開反習？ 湖南省委18號通知全省開展「解放思想大討論」，引來兩種解讀。一種認為浙江幫大官、湖南省委書記沈曉明在藉機對習近平表忠心，理由是討論要求按照習近平「指引的方向」開展。另一種認為沈曉明在公開反習，理由是解放思想最早是1978年鄧小平為解除毛澤東思想的禁錮而發起的，而習近平一直在推行毛澤東時期的政策。北京資深媒體人高瑜則分析，這實際上是一場政治運動，在正常國家，思想本來就應該是自由的，屬於個人的，不需要去「解放」。 麗江景區用餐後中毒 至少58名遊客入院 數萬隻候鳥在雲南麗江拉市海越冬，吸引大批年節來遊玩的人。17號，在景區一處餐廳吃了旅行團餐的遊客陸續出現食物中毒症狀，有網民爆料麗江人民醫院急診室擠滿了上吐下瀉的外地人。19號，麗江當局通報，共有58名遊客吃完團餐後挂急診，其中18人感染諾如病毒。當局稱不排除旅遊團人群聚集，出現病毒交叉感染情況。 成都牽手門女主直播被封火了 閱讀量超2.5億 去年穿吊帶裙在成都跟中石油高管胡繼勇牽手逛街的「石油姐」董思槿，現在又火了，原因是她在中國新年前直播賣旗袍，用「牽手門」吸引流量，然而剛積攢了2.4萬粉絲，賬號就被封了，引發熱議。19號，「太古里牽手門女當事人直播間被封」話題，在微博閱讀人次超過2.5億，卻沒登上熱搜榜，又引發討論。有網民斥責董思槿的道德觀污染社會，也有網民斥責中共公然違背憲法，嚴格操縱中國的輿論。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/20/a103854942.html