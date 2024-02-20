台湾周二驱离一艘中国海警船，并抗议中国海警周一强行登检台湾游船

台湾海巡署说，一艘编号为8029的中国海警船于周二（2月20日）上午进入台湾金门附近海域。海巡署派出编号为3556的巡逻船抵达现场后，立即以无线电和广播告知中国海警船未经许可不得进入限制水域，并持续伴航驱离。中国海警船在大约一小时后离开。 台湾海巡署表示，台方将继续使用雷达、监视和巡逻来确保台湾控制的金门群岛附近海域的“安全”。 同一天，台湾对中国海警周一（2月19日）强行登上台湾一艘在金门海域行使的游船进行检查提出抗议。这个事件被视为两岸紧张关系的一次严重升级。 台湾媒体报道说，这艘名为金厦的台湾游船当时载有23名游客和11名机组人员。中国海警船在周一派出六名海警人员登上这艘台湾游船检查大约32分钟。检查内容包括航行计划、营业牌照和机组人员的执照等。台湾海洋委员会海巡署随即派遣巡逻艇到场，并伴航这艘游轮返回金门的码头。 台湾海洋委员会主任管碧玲周二在立法院向媒体表示，这个事件“伤害了我们人民的感情，制造人民的恐慌，而且不符合两岸人民的利益。” 管碧玲解释说，过去台湾遇到中国方面的旅游船越界时通常只是广播劝导驱离。 中国海警登船检查是中国方面对2月14日中国一艘渔船进入台湾控制的金门附近海域遭遇台湾海巡署船只驱赶一事作出的反应。这艘中国渔船在逃跑的途中翻船，四名船员落水。其中两名被台湾海巡署侦防分署金门稽查队救起，两名溺水身亡。 中国官媒表示，泉州红十字会官员周二陪同两名被台湾海巡署救起的中国“渔民”的家属抵达金门迎接他们的家人。 中国海警局周日（2月18日）宣布，福建海警局将加强海上执法力量，在厦门和金门海域展开“常态化执法巡查行动”。中国国台办发言人也抨击台湾方面“粗暴驱离大陆渔船”“草菅人命，态度恶劣”。中国国台办发言人朱凤莲否认金门与厦门之间存在“禁止、限制”水域，“坚决支持”中国海巡署开展常态化执法巡查行动”。 到目前为止，中国海警方面还没有就这次在台湾管辖水域强行登船检查的做法发表公开评论。路透社说，中国海警部门没有立即回复路透社请求评论的要求。 台湾国防部长邱国正周二在台湾立法院对媒体表示，为避免紧张局势升级，军方不会“主动介入”，“以免升高风险”。 金门距离中国城市厦门和泉州很近，自从中共1949年建政以来一直由台湾控制。金门有大量台湾驻军，台湾海巡署船只负责这一水域的巡逻。 金门曾经在1949年发生过近万名解放军登岛被歼的著名战役而成为一个两岸知名的旅游热点。许多去金门旅游的大陆游客都喜欢前往金门古宁头战场留影纪念。 最近几年，中国对台湾施加的军事压力明显加大，中国军机和军舰越过台海中线骚扰台湾的动作频繁发生。有评论认为，这次中方赤裸裸派出海警船进入台湾控制水域并且对在这一水域从事正常商业活动的民船实施登船检查更是开辟了一个危险的先例。 路透社引用一名没有提供姓名的台湾官员的话说，台湾认为，北京不想把这个事件作为“国际事件”进行处理。他们试图以两名中国“渔民”死亡为借口对赖清德政府施加压力。 这名官员还表示，在赖清德今年5月20日就职典礼举行之前，中国方面的压力还可能会继续增加。