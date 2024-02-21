对翻船事件“不直接介入、不升高冲突” 台国防部称未在金门增防

台湾国防部周三（2月21日）表示，在与北京的紧张关系加剧之际，台湾目前没有在面向中国大陆的前线岛屿上增加军事部署，台湾周边的军事局势也无异常情势，不过台湾军队会先行预拟可能的冲突态样及应处方式。 上周一艘中国籍快艇因闯入台湾金门的禁区水域，在拒检逃离时翻覆酿2死，引发北京强烈不满。中国国台办随即宣称，厦金海域不存在“禁止、限制水域”，中国海警也宣布从周日开始在厦金海域展开“执法巡查行动”。周一，中国海警登上一艘台湾的“金厦游轮”进行检查，台湾谴责此举引发“恐慌”。 台湾国防部参谋本部情次室情研中心情报官黄明杰周三在台北举行的例行新闻发布会上表示，共军于台海周边的动态“目前没有异常的情势”。 台湾国防部作计室联合作战计划处副处长李昌富补充道，台湾目前在近海岛屿的兵力部署没有提升。他指出：“国军（台湾军队）是采常态部署，针对外离岛的状况，我们有设置一些有可能发生的状况做演练。” 台湾国防部重申，其军队全程掌握相关水域状况，“本着不直接介入、不升高冲突的原则保持监控，若海巡署有需求，依例实施应援”。 其国防部发言人孙立方称，不论是台海周边的海空域状况及各项动态掌握，其国防部都会结合国家的安全政策来执行应处。 美国国务院周二则表示，正密切关注北京的行动。国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）说：“我们持续敦促克制，不要有单方面改变现状的举措。” 五角大楼副新闻秘书萨布丽娜·辛格（Sabrina Singh）周二被问及此事时称，“我们绝不希望看到该地区局势升级”。 台湾拒绝中国对其宣称的主权主张，尽管如此中国还是将台湾视为领土的一部分。上个月民进党籍现任副总统、被中共视为“危险分裂分子”的赖清德当选总统后，北京再加大对台湾的施压，而台湾对此保持警戒。 金门毗邻中国的厦门市和泉州市，自1949年中国内战结束以来一直由台湾管辖。金门在两岸冲突最激烈的时期曾发生多次国共对战，金门炮战（八二三炮战）是国共双方陆海空军迄今为止最后一次大型军事冲突。如今金门已成为一个受欢迎的旅游景点，不过台湾仍在金门重点驻军，其海域巡逻则由台湾海巡署负责。 52岁的游客陈永红（音译，Chen Yung-hung）表示：“我认为这是个意外事件，不是常态，也不应该成为常态。” 据台湾安全部门的消息人士透露，他们不认为中国会在金门周边升级情势，但这很可能是北京在总统当选人赖清德五月上任前加大施压的一部分。 位于台北的国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云表示，中国派出海警是“强度相对较低”的举措。他说：“他们采‘双手策略’，一方面向台湾施加政治压力，另一方面试图避免局势升级。” （此文参考了路透社的报道。）