紐約客為綠營穿梭台美20年 彭光理退休前憶過往秘辛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者鍾佑貞台北21日電）民進黨駐美代表處主任彭光理將卸任，他因傳教與台灣結緣，協助台灣民主運動，61歲披上戰袍替台灣向美發聲，走過民進黨對美關係谷底後再起。走跳華府20多個寒暑，堅持不拐彎迂迴，被譽為「袂黑白講」的中間人。 彭光理（Michael J． Fonte）1967年、20多歲時到台中傳教，一只皮箱外，他還帶了實踐社會正義的初心，無奈當時台灣威權統治的政治環境讓彭光理有志難伸，與台灣的第一段緣只維持3年。 返回美國後，彭光理在密西根大學念碩士班，遇見因發表「台灣自救宣言」而被迫流亡海外的彭明敏，這場相識改變他的人生。 恰巧在民進黨成立的1986年，彭光理轉往華府發展，與領導台灣人公共事務會（FAPA）的彭明敏再次相會。美國國際民主協會（National Democratic Institute）隔年邀民進黨創黨元老赴美時，彭光理負責替訪團顧前顧後，尋求國際社會關注台灣民主。 台灣人公共事務會的活動，彭光理幾乎無役不與，積極為台灣發聲。列名黑名單的民進黨前主席許信良等人1986年闖關返鄉未果，引發桃園機場事件，彭光理也是參與「護送」的國際人士之一。 從那時起，彭光理開始了解民進黨，並以各種方式參與其中，之後也與當時的民進黨駐美代表邱義仁、國際事務部主任蕭美琴緊密合作，搭建民進黨與華府決策圈的溝通橋樑。 公關危機中掌舵民進黨駐美代表處 民進黨2000年首度執政，關閉黨的駐美代表處，以避免疊床架屋，彭光理擔任起民進黨的華府聯繫人。民進黨直到2013年才重啟駐美代表處，由彭光理擔任主任。彭光理日前在華府接受中央社越洋專訪時透露，這始於一場2011年的公關危機。 當年民進黨主席暨總統候選人蔡英文訪美，與白宮國家安全會議官員羅素（Daniel Russel）及麥艾文（Evan Medeiros）舉行早餐會，兩人向蔡拋出尖銳問題。彭光理說，蔡英文學者型性格發揮，以較廣泛概略的內容接球，讓羅素及麥艾文「不太滿意」，回頭跟長官報告。 上午才談完，「金融時報」（Financial Times）下午射出箭，引述美方高層質疑蔡英文是否有能力或意願維繫兩岸穩定的報導。 「這話說得非常非常重」，彭光理回憶。他說，當時美中友好，華府有意維持與北京的平和互動。蔡英文曾是前總統陳水扁的內閣成員，也經手前總統李登輝的兩國論，華府不少人憂心她可能成為「陳水扁2．0」，對中國更激進，使兩岸關係失穩。為讓美方與民進黨更了解彼此、避免「金融時報」事件重演，民進黨重啟駐美代表處。