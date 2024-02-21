專論》「愛愛內含光」—來自原生家庭的崩壞與再生

▌來自原生家庭的崩壞是原罪嗎？ 最近 Netflix 有一齣很夯的影集「愛愛內含光」因為話題勁爆、鏡頭火熱引人議論，但是我看完的第一個感想卻是「原生家庭是一切感情虐心的障礙嗎？」 故事裡面的所有關係的敘事幾乎都以性為核心來展開，而每段關係裡面所具備的扭曲、壓抑、不滿，幾乎都跟原生家庭有關，原生家庭具有某種毀滅家庭成員的原罪，但似乎也具備了救贖的契機。 服從內心最原始的慾望，何錯之有？當文明已經崩壞之際，尋求愛又有何意義呢？故事裡的每段關係都在面臨崩壞，故事繼續推演，其根源都在原生家庭，既然是原生家庭，那麼幾乎是命定的，溝通也成為不可能。 故事裡面埋伏的梗一一浮現，戲劇張力在俊男美女或者俊男與俊男的肉體交合視覺刺激下牽引的觀者感官以及內心悸動，甚至導引出 3P 情節，只是運鏡切換間，嘎然而止，錯誤並未鑄成，慾望被張揚，但對於愛的渴求開始淪落、無助，最後令人覺得不捨。 最近 Netflix 有一齣很夯的影集「愛愛內含光」因為話題勁爆、鏡頭火熱引人議論／圖：愛愛內含光臉書。 決定論與宿命論是自由的最大敵人，它企圖告訴我們命運是被決定好的，我們只能任由命運捉弄，不能自己，淪落紅塵，終至毀滅，靈魂無法得到救贖。 果真如此，則人的行動就缺乏意義，因為所有的行動都無法改變一切。既然無法改變，享樂成為唯一行動準則，如果能夠加上一點道德訓示，那麼就是不要傷害別人，在彼此協議的前提下進行，「曖曖內含光」頻道 Youtuber（詹子萱飾演）的「曖曖」便是如此將性與愛切割，故事如此展開。 故事醞釀了曖曖的父親邱正男（宏都拉斯飾）的疑似外遇情節，邱正男的工廠在印尼，面臨倒閉潮，符合目前區域經濟的比較利益原則，工廠紛紛往東南亞出走，但即便如此，經營不善、面臨倒閉的情形還是屢見不鮮，支撐家庭經濟的父親工廠面臨倒閉，向朋友周轉借貸千萬，更是雪上加霜。父親與母親吵架後，謊稱到印尼，結果是在台灣租屋而居，甚至被發現與一名艷麗的女子同進同出，激起曖曖內心更多漣漪與思緒。 五歲的時候，父親帶著曖曖去酒店應酬，不耐一直待在車內的曖曖，睡醒後開始尋找父親，龍蛇雜處的酒店氛圍，讓人不安與恐懼，風月場所的鶯鶯燕燕，觥籌交錯讓年幼的曖曖目瞪口呆。從此種下曖曖內心的恐懼與情結，對於愛的恐懼與疏離孕育而生。是全劇她一直主張性愛分離的根源所在，劇情推演至此，敘事的性愛分離根源清楚展現在觀者面前，但是原生家庭的崩壞仍然無解，且令人悲觀。 ▌同性戀扮演原生家庭崩壞救贖的契機 劇情的反轉從哥哥宥森（林哲熹飾）開始，宥森與男友原本撞號但勉強維持關係，直到遇見黑道兄弟小嶽（巫建和飾），小嶽經營賭場，宥森從父親的印尼工廠回來後，以職業賭徒的方式混跡在地下賭場，憑著精準的賭技每次都有高額的報酬，早已引起小嶽的注意，某次宥森因為與男友 Henry