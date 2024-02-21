中国海警登检台游轮 分析：蚕食台海管辖权 施压赖清德

一艘台籍观光船2月19日在金门和厦门之间的海域罕见遭到中国海警人员登检长达半小时，显示继两名越界中国船员为躲避金门海巡追缉而溺毙致死后，两岸局势持续升温。台湾学者分析，中共藉此翻船意外，搬出对台施压剧本，可能意在加大对台法律战的力道，并向即将于5月20日上任的候任总统赖清德施压。 隶属台湾籍的金厦邮轮“初日号”2月19日下午解缆出海，船上的11名船员及23名旅客意外成为新一波台海争端的焦点。 出海观光遭中国海警登检 台湾旅客：“有点紧张” 据台湾海巡署新闻稿指出，“初日号”原定绕行金门、导览周边景点，却因航线偏移中国，在下午4点47分，于金门屋沙角西北方2.8浬处遭两艘中国海警船要求靠并登检，中方6名海警登船检查其航行计划、船舶证书等文件、且要求船长签名后，于下午5点19分才驶离。 接到通知的台湾海巡艇于5点半后才赶到事发海域，伴航“初日号”返港。据金门媒体报道，几位惊魂未定的台湾游客一上岸就直呼“超级恐怖”、“有点紧张”，有人甚至坦承，当时心中“很怕回不了台湾”。 金门曾是台湾孤悬在厦门湾、重兵戒备的“反共前线”，离中国福建省的最短距离不足2公里，但和台湾首都台北却有超过300公里的远距，因此早于2001年金厦“小三通”通航后，各种观光船于这片海域载客出海彼此眺望，已是重点观光旅游项目。 针对“初日号”登检事件，台湾海巡署表示，长期以来，台方本于善意，对中方此类“无故意违法、误入我方水域船舶”，均以广播驱离，从未登检过，也呼吁中方秉持和平、理性原则，共同维护金厦海域的安宁。 台湾学者警示:中共“灰色侵犯”逐步展开 观察人士表示，中国海警此次登检台湾观光船，本就是非善意的报复之举，是中方针对一艘中国快艇翻覆后所做的强烈回应。 在台北的政治大学国际关系研究中心研究员宋国诚2月19日发文警告，这是中共对台湾主权发动“突入/抹除/霸占”灰色侵犯行动三部曲的再一次展现。他写道，台湾对中国渔船越界的处置并未有任何逾越法规之处，但中方却在短短几天之内“借机寻衅”。 中国国台办两度严词谴责台湾，先是批评民进党政府“以粗暴和危险方式对待大陆渔民”，接着宣称台湾是中国领土的一部分，不存在台湾国防部早于1992年就划定的“禁止、限制水域”，还要求台湾尽速放船放人，否则“一切后果，由台方承担”。 中国海警新闻发言人甘羽2月18日宣布，福建海警局将加强海上执法力量，“在厦金海域开展常态化执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全”。 据台媒中央社2月19日引述中国船舶信息报道称，当日上午有4艘中国执法船在金门禁、限制水域外出没，其中最大的一艘长达92公尺，而当日下午台籍观光船“初日号”就传出遭中国海警登检。 除了登船检查，据台湾国防部2月20日的通报，中共解放军于2月19日凌晨6点起的24个小时内，共派出24架次各型军机、8艘次军舰在台海周边活动，且其中11架次逾越台海中线或进入台湾西南空域，刷新农历春节以来中共出动军机军舰侵扰台海周边的频率纪录。 中国军警海空协作之紧密，让政大的宋国诚怀疑，中方恐策划已久，就等着台湾“开第一枪”，亦即追缉越界陆船引发意外后，伺机发动攻势。他说，从国台办的说词来判断，中共真正的企图恐是要突入台湾水域，制造更多事端来抹煞台湾的主权领域，最终“创造主权霸占事实”。 宋国诚告诉美国之音:“(登船检查是)他们(中国)在进行对台湾本岛的夺岛作战之前所进行的夺海策略，就是夺取台湾海峡的控制权。所以，我不认为这是一件小事，因为中共一定会进行政治操作，比如说，鼓励它内部的(小)粉红，进行一种反台、仇台、民粹主义的言论。” 中共派遣海警蚕食管辖权 、掀对台“法律战” 宋国诚指出，中国海警船不论在钓鱼台(日本称尖阁诸岛)海域开展维权巡航，还是在南中国海与菲律宾发生争端，都是采取类似的突击性进入手法，包括骚扰、冲撞乃至创造“新惯例”的策略，以蚕食周边国家的主权，同一套剧本这次也搬到金厦海域来上演。