預訂郵輪正當時 「海浪季」折扣物超所值 【新唐人北京時間2024年02月21日訊】對居住在北方的人來說，在寒冷的冬季難免會產生到南方度假的衝動。旅行專家建議，不妨考慮一次郵輪旅行，因為現在正是最佳預訂時期。 還在猶豫去哪裡旅行嗎？好機會也許就在眼前。 每年的1月到3月，是郵輪行業的折扣季，也叫海浪季（Wave Season）。這期間，郵輪公司會推出最具誘惑力的折扣活動。 Travel Mom旅行專家考夫曼：「海浪季是整個郵輪行業都在打折的時候。」 在海浪季預訂郵輪旅行的好處是，折扣價格並不僅限於今年的旅行，明年的旅行也可以提前預訂。 郵輪公司往往會在這個時候推出各種各樣的優惠活動。 考夫曼：「比如他們會提供買二送一的超值優惠，升艙優惠，以及可在船上使用的積分等。」 海浪季折扣是全球性的行業活動，無論是海上郵輪還是河上郵輪通通適用。 比如，挪威郵輪公司目前正提供買二送一的優惠，並在特定日期為第三或第四位客人提供1000美元優惠。 而預訂王家加勒比遊輪，最高可享受700美元折扣，第二位客人四折優惠，兒童則完全免費。 考夫曼：「只需付一個費用，就包了船上的住宿、餐飲，以及各種活動。」 如果錯過了海浪季也不要緊，專家表示，只要在郵輪淡季預訂，價格都會便宜一些。當然您也需要考慮從所在地飛到郵輪出發港口的航班費用。 新唐人電視台記者喬安綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/21/a103855285.html