農心盃元老賽鬥法 武宮正樹「宇宙流」更勝一籌 【新唐人北京時間2024年02月21日訊】2月20日，首屆「農心白山水盃世界圍棋元老最強戰」第6局比賽在上海大酒店結束，日本隊武宮正樹九段力克韓國隊崔珪昞九段，終結其二連勝，成為新擂主。21日，他將接受中國隊馬曉春九段的挑戰。 武宮正樹1951年出生於日本東京，13歲拜於木谷實門下，棋風灑脫豪放，不拘泥於邊角實地，凡執黑棋喜歡以「三連星」開局，遂被棋迷稱為「宇宙流」。 1988年，世界圍棋大賽開始興起。武宮正樹在「富士通盃」的比賽中擊敗同門師兄林海峰，成為首位圍棋世界冠軍。次年，他又蟬聯了「富士通盃」，是上世紀80年度日本棋壇六位超一流棋手（六超）之一。 此次元老賽，武宮正樹以72歲高齡成為參賽棋手中最年長者。在山城宏和彥坂直人被打下擂台之際披掛上陣，與比自己小一輪的崔珪昞交手。此前二人尚無對戰記錄。 經過猜先，崔珪昞執黑先行。本局，崔珪昞似乎想領教「宇宙流」的厲害，有意促白棋成勢。有趣的是，殊不知在賽前新聞發布會上，武宮正樹作為嘉賓受訪時曾講：「我很喜歡AI（人工智能）下的棋，除了一開始點三三的布局不太喜歡，其它都挺喜歡的。」，本局崔珪昞第3手就點「三三」，頗有點「哪壺不開提哪壺」的感覺。 至白30手，黑棋放白棋弈成「三連星」，並與之形成互圍模樣局面。 中盤階段，黑棋在攻擊右下白二子時，屢屢錯失人工智能給出的A位選點（如下圖），直至第98手，白棋先下手為強，將二子救出，黑棋實空已略顯不足。 不得已黑棋唯有強攻白下方大龍，才可爭勝。但攻殺治孤本是武宮正樹強項，不多時大龍已擺出兩眼，黑敗局已定。行至白198手，崔珪昞推枰認輸。 此役戰罷，韓日中三國均只剩兩位棋手，三方又回到同一起點。21日，武宮正樹將面對中國隊副帥馬曉春的挑戰。 「農夫白山水盃」是由農心株式會社贊助，韓國棋院主辦，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，每方基本用時為40分鐘，1分鐘讀秒一次。 團體冠軍將獲得1.8億韓元（約13.5萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得500萬韓元（約3,750美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加獲得500萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/20/a103855194.html