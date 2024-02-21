【禁聞】2月20日維權動態 【新唐人北京時間2024年02月21日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。 因維權入獄 江蘇南通姑嫂刑滿獲釋 江蘇省南通市居民胡燕、秦燕姑嫂二人，因維護自己房屋的居住權，被中共構陷尋釁滋事罪入獄1年6個月，2月17日終於刑滿獲釋。家屬表示，秦燕在被關押期間曾遭受虐待，每天只讓睡四個小時，身體不舒服要求看病被拒絕、半夜被喊醒訊問等。 南京維權人士進京上訪 被限制自由 南京維權人士吳菊芳，因為房屋拆遷未獲賠償而上訪多年。2月18日，她再次前往北京中共國家信訪局上訪，結果遭北京警察攔截，交給戶籍地的南京市玄武區新街口街道和派出所的維穩人員，關押到北京市豐台區馬家堡的如家酒店。 寧夏鎮政府強徵土地 農民抵抗遭毆打抓捕 寧夏銀川豐登鎮政府，在沒有和村民達成任何協議的情況下，強徵村民土地。2月20日，鎮長帶領警察進村，毆打和抓捕抗議村民。 成都基督徒發布佈道消息 遭警方約談失聯 四川成都基督徒劉曉瓊，因2月18日在朋友圈發「【聖約佈道團】佈道會」消息，19日遭當地派出所所長「約談」。據稱，約談內容為：為什麼要發布被判刑的王怡牧師的消息。20日，劉曉瓊與外界失聯，引發關注。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/20/a103855105.html