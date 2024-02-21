唐吉田律师女儿在日本病逝，各界呼吁中国释放唐吉田让他参加女儿葬礼

2月21日星期三，唐正琪的母亲刘凤岚发布讣告称，中国人权律师唐吉田的女儿唐正琪于2月20日在日本东京病逝。众多关心唐吉田及其女儿的人权团体、法律界人士和友人发声，呼吁中国当局释放唐吉田，让他赴日参加女儿葬礼。同一天，唐吉田律师关注组连续发布了《关于敦促中国政府及时释放并允许唐吉田律师出境办理女儿丧事的公开声明》和《呼吁国际社会关注唐吉田律师被非法拘禁事件的联署声明》。 唐吉田女儿重病去世，众人惋惜悲愤 021年中国人权律师唐吉田在日本东京求学的独生女儿唐正琪检查出患有肺结核病，同年5月病情突然恶化，结核病菌侵犯了她的脑干和骨髓，引起脑膜炎，造成脑水肿，过去近三年来一直处于昏迷状态。但中国当局一直禁止唐吉田出境，到日本看望女儿。2024年2月21日，突然传出唐正琪（琪琪）病逝的消息。 在2月19日刚刚去探望过唐正琪的玉品健律师告诉美国之音：“听到琪琪过世的消息很难过。因为就在几天前，受国内律师的委托，我将代表国内律师爱心的春节慰问金送到琪琪家。当时我了解到琪琪的病情有些新变化：感染了感冒发展成肺炎，体温达到39度，很令人担心；而且琪琪的眼睛布满较多红血丝。没想到才几天她就去世了！” 旅居美国的作家爱丽丝女士曾在广州和唐正琪吃饭、交流。她惋惜地说：“琪琪喜欢艺术、设计和心理学，是一个乐观的女孩。她以爸爸是人权律师而自豪，她会在父亲节给爸爸买领带和衬衣，希望爸爸喜欢她的礼物和关心。没想到她小小年纪就被病魔夺去了生命。” 一直帮忙联系医院、照料琪琪的东京大学的阿古智子教授接受了美国之音的采访。2021年6月，阿古智子教授发起千人联署，要求中国政府允许唐吉田律师出境照顾患结核性脑积水昏迷一个月的女儿。她在联署信中写道：“琪琪一边打工一边上语言学校，生病前正在准备大学入学考试。她是一个善良、亲切的人。她曾向我说过：‘中国农村还有很多女孩缺少机会。所以我想学习心理学帮助她们。’2021年4月底，我发现琪琪昏倒在公寓……” 阿古智子教授对美国之音说：“琪琪妈妈给我打电话，说琪琪连续发了三天烧，得了肺炎，正准备住院，不想就不幸去世了。妈妈一直在哭。之前玉律师和他的妻子帮忙照顾琪琪了十几天。之前，唐律师一直希望能出国，亲自到日本照顾女儿。现在琪琪去世了，希望北京当局释放他，让他参加女儿的葬礼。” 东京大学访问研究员潘嘉伟告诉美国之音：“几个月前，我和玉律师去探望过琪琪。那时候她妈妈状态还可以。虽然住的地方比较小，但是日本政府安排有护工，还是可以的。但琪琪一直昏迷不醒，状态不太好。我刚刚从阿古老师那里得知琪琪去世，非常惊讶，很难过。但是同时也觉得有心理准备，知道她随时有可能会走。” 玉品建律师说：“琪琪妈妈的情况同样不容乐观。琪琪妈来到日本照顾琪琪也差不多三年了。她每天独自一个人面对琪琪，整天大多数时间都关在一个封闭的大概15平方米的房间里，尽管偶尔有朋友来访，但时间长了，无论是谁，在心理还是精神状态都不会太好。上次看到琪琪妈，发现她的精神状态比上一次差多了。她看上去头发蓬松，两眼无神、迷茫、不知所措的样子，整个人显得很是萎靡不振、情绪低落。我很担心她。 唐吉田处于被强迫失踪和非法拘禁叠加的状态 唐吉田，出生于吉林省敦化市，北京市执业律师，多年来活跃在维权领域，代理了很多为土地被非法征用受害者、艾滋病受害者、法轮功信仰者、捍卫言论自由、捍卫公民政治权利等维权类的案件。由于参与维权活动，他多次受到政治迫害。 2010年唐吉田因为为法轮功信仰者辩护，被北京市司法局以“扰乱庭审纪律”为由，吊销了律师营业执照。此后，他不惧打压继续活跃在维权领域。2011年茉莉花事件后，他遭到北京警方的非法拘禁，期间遭受酷刑折磨，并感染肺结核。2014年，他代理法轮功案件，在建三江事件中被施以酷刑，之后患上严重的骨椎结核。 唐吉田律师关注组在2024年2月7日发布的 《关于唐吉田律师第二次被强迫失踪的声明》中表示：2021年12月，唐律师为能够前往日本照顾患重病的女儿而上访，要求北京当局解除对他的边控。12月10日，国际人权日他被强迫失踪，之后被当局非法拘禁长达14个月。 唐吉田律师关注组指出，2023年中国新年前夕，唐律师在曾有几个月短暂的自由活动时间，在北京等地四处奔走为女儿买药，以帮助女儿的康复治疗，同时继续争取出境的可能。2023年10月，吉林省国保骗走了唐律师的身份证。当年11月，唐吉田再次被抓后失踪至今。唐吉田律师关注组说，唐吉田律师已经在吉林省的黑监狱，被非法拘禁近100多天。 旅居日本的玉品健律师说：“唐吉田的前妻告诉我，唐律师目前还在延吉国保的手上，被非法拘禁在某个宾馆里，他不能自由离开房间，手机被国保管理，不能自主与外界联系，每天中午时分让他打开手机微信查看琪琪妈是否有留言，交流有关琪琪病情的事情，然后再收走手机。她形容唐律师面容憔悴，头发乱得像鸟窝，胡子拉碴，人很颓废，眼神暗淡无光。相信他这是受到长期监禁所致，再加上女儿的病情，让他心如刀绞、以至于万念俱灰，身体状况也每况愈下。” 旅居美国的人权律师滕彪说：“听到琪琪去逝，很悲伤，同时也非常愤怒。因为唐吉田到现在还是处在一个被强迫失踪的状态，不知道他被关在哪儿，受到什么样的对待。在中国，任意羁押、非法拘禁是非常普遍的，有时候它跟强迫失踪是重叠在一起的，唐吉田的现状就是典型的非法拘禁和强迫失踪的重叠。” 滕彪指出：“中国的这些所谓的执法者，不管是国安、国保、公安，他们都是在违反中国自己的刑法，这已经构成了犯罪，它实际上就是一种非法剥夺公民人身自由的一个非法拘禁罪。但是因为它是以政府的名义做的，在实践中很难让这些违法犯罪的人负责任。” 旅居美国的人权律师吴绍平接受了美国之音的采访，他说：“唐吉田律师的近况由于他被北京当局指令吉林及延边政保严密看管，从法律上讲，中共当局没有任何合法的理由与依据限制他的人身自由，因此从法律上来说这是北京与地方当局联合对他的非法拘禁，是严重的违法犯罪行为。他的状况日益变得糟糕，结核病始终是个很大隐患，牙齿出血，身上疼痛，冬天甚至一度没有棉衣穿。加上终日为救治女儿的事情而着急，而当局又将他非法拘禁在外界无法知道的地方，他受困于当局的囚笼，无法为女儿的事情奔波，加剧了他抑郁成疾！据说，他时常以泪洗面，为女儿哭泣，抑郁悲伤，人显得非常颓丧无助。” 吴绍平律师评价说：“中共当局这种做法，极不人道，非常冷血，从郭飞雄（杨茂东）被阻止探望病危直至病亡的妻子，到今天唐吉田律师被阻止照顾病重直至病亡的女儿，他们俩都未能见到自己亲人的最后一面，中共政权的冷酷、残暴可见一斑，这样的事情世间罕见。我希望全世界通过这两活生生的例子，不要再对中共政权抱有任何的期望和幻想。中共如果强大起来，它一定是世界的灾难。”