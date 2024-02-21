前白宫高官称太平洋岛国兵家必争， 切勿拱手让习

美国与三个太平洋岛国去年年底续签了为期20年的《自由联合协定》（Compacts of Free Association，COFA），但是该协议所需的70多亿美元资金仍然迟迟未获得国会批准。国安专家认为，一旦陷入和中国的冲突，该协定的有效性将对美军作战和后勤补给发挥决定性作用，美国今年要尽快在总统大选前确保资金批准。 美国白宫国安会前幕僚长以及曾出任国安会首位大洋洲与印太安全主任（Director of Oceania & Indo–Pacific Security）的亚历山大·格雷（Alexander Gray）对美国之音表示，过去几年美国政府未能有效延长和资助《自由联合协定》，这将是给中国国家主席习近平和中国共产党的一份礼物。 “十多年来，中国一直在非常努力地试图破坏美国在自由联系邦（FAS）中的地位。 这是一种独特的关系，它为美国在西太平洋地区提供了非常重要的战略和军事优势。我非常担心帕劳、密克罗尼西亚联邦和马绍尔群岛中的一些派系会认为中国是更好的选择。”他说。 美国会议员和政府高官支持资助COFA 二战时期，日军曾在太平洋岛国部署重兵，与美军进行了异常惨烈的“跳岛”血战。帕劳、马绍尔群岛(RMI)和密克罗尼西亚联邦(FMS)在战后长期由美国托管，八九十年代陆续批准了与美国的《自由联系协定》。 根据该协定，华盛顿负责这三个自由联系邦（FAS）的国防并提供经济援助，同时对其领土、领空和领海拥有不受限制的军事准入权，可以驱逐其它国家未获得美国许可的军事力量。 这三个南太岛国与美国去年达成了新的为期20年、价值71亿美元的续约协议，目前需要国会批准的额外资金仅为23亿美元。但是国会关注的焦点被乌克兰和以色列军援、国内南部边境议题所占据，该协定的续约批准至今没有进入任何法案的投票议程。 美国众议院外交委员会主席麦克·麦考尔（Michael McCaul）2月16日表示，他将努力确保《自由联合协定》款纳入众议院可能在3月中旬进行的表决中：“这是我们对抗中国恶意影响的关键部分，正如你们所知，中国正在逐一收买这些岛国。”他说。 美国国防部负责印太安全事务的助理部长伊利·拉特纳（Ely