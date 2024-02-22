率跨黨派議員訪台 蓋拉格：證明中國分化策略失敗

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今（24）日率團抵台進行為期3天訪問行程，訪團稍早與總統蔡英文、總統當選人賴清德會面，午間接受外交部吳釗燮午宴款待。蓋拉格於媒體見面會致詞時表示，美國跨黨派議員一起來到台灣，即證明中國分化策略的失敗，對於我太平洋友邦接連遭中國「利誘」，他強調美國不會袖手旁觀;至於美國11月將進行總統大選，是否會影響美對台政策，蓋拉格認為，不管大選結果為何，美方對台灣的支持不變。 蓋拉格22日到24日率團訪問台灣，此行為眾議員出訪印太地區行程之一，訪團成員包括民主黨眾議員拉扎．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、共和黨眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、共和黨籍眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及民主黨眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）。 蓋拉格致詞指出，對台海和平穩定最大的威脅為持續擴張的中國，中國特別委員會的任務是以美國跨黨派途徑去了解並對抗該威脅，以達到和平的目的；製造人與人之間的分化是中共慣用手法，在國際舞台上也是如此，分化國家、盟友，更甚自由世界，但就在今天，美國跨黨派議員一起來到台灣對抗威權擴張，證明中國策略失敗。 蓋拉格表示，自由的人民知道中共只把人民當成政黨工具，也知道尊嚴、權利和自由的價值，美國民主黨與共和黨與台灣的自由站在一起，因為只要台灣有事，全世界都有事，台灣必須屹立不搖。他提到，稍早與蔡英文、賴清德會面時表達對持續深化台美夥伴關係之意，他並稱讚蔡英文是很可敬的朋友以及夥伴，同時致賀台灣大選順利完成以及和平的政權移轉，期待未來持續深化在國會的夥伴關係。 克里什納莫迪致詞分享3點他與蔡英文、賴清德會面時的感想，首先，美台關係獲美方跨黨派支持，並重申反對片面改變台海現狀的立場，鼓勵兩岸和平解決分歧；第二點，確保「2024國安緊急補充撥款法案」通過眾院，如同賴清德所言，烏克蘭若不佔上風，只會鼓勵對台敵意；第三，美方將持續投資印太地區的國防，並確保對敵意的嚇阻力。 在媒體提問部份問到，中國在印太區域持續擴張，利誘台灣友邦諾魯做出外交轉向的決定，吐瓦魯也傳出類似消息。蓋拉格強調，美方不會袖手旁觀，美國對印太區域的軍事投資必須到位，目前仍有200億美元軍售案的交貨延遲，這是威懾中國的重大一步；另外，美方應與盟友協同一個反中國經濟脅迫的策略架構，美國議員必須親自來到印太區域發聲相挺，美方也正在設法更新「自由聯合協議（ Compact of Free Association）」。 談及美國11月總統大選，是否將影響美方對台政策？蓋拉格鄭重表示，「我可以很自信地說，不管大選結果為何，我方對台灣的支持不變」。他說，現今正值降低對中依賴之際，美方必須強化與台灣等經濟、技術夥伴的合作，他個人也支持與台灣洽簽自由貿易協定，只要美國國會腳步強健，美台合作會超越總統任期的更迭。 美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（中）率跨黨派眾議員訪台。 圖：外交部/提供