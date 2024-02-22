专家：中国试图在与台湾的海事争端中改变现状建立新基线，台湾应诉诸国际寻求支持

从上星期以来中国与台湾在金门附近海域发生的一连串海事争议引起国际关注，许多人担忧台海紧张持续升温，美国政府呼吁北京克制并与台北展开有意义对话，一些分析人士也认为这是中国对台湾加压灰色地带手段，试图改变台湾对其周边海域的控制权，台湾必须诉诸国际，与周边有同样遭遇的国家共同采取反制作为，以免中国更加“得寸进尺”。 上星期,一艘被称为“三无”(无船名、无船舶证书、无船籍港登记)的快艇因闯入台湾金门的禁区水域，在拒绝台湾海巡人员检查而逃离时翻覆造成四名中国人落海,其中两人溺毙，这起事件引发北京当局对台湾的强烈不满与指责。中国国台办发言人朱凤莲随即宣称，厦金海域不存在“禁止、限制水域”，中国海警也宣布从周日(2月18日)开始在厦金海域展开“执法巡查行动”。 周一，中国海警登上一艘载有30多人的台湾观光船“金厦游轮”进行检查，台湾官员谴责此举引发“恐慌”。 美国吁降低紧张避免误判 白宫国安顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)星期二在一场记者会上被问到他对中国海警登检台湾船只的行为“是否适当”的看法时表示，尽管他不评论具体事件，但维持台海和平稳定是美国一贯明确的立场，“我们反对任何一方采取任何破坏那种和平与稳定的行动。那将是我们持续会响亮及清晰地发出的信息。” 美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)同日也表示，华盛顿正在密切注意北京的行动，呼吁北京克制并与台湾展开有意义对话以避免误判。 美国宾夕法尼亚大学法学院教授戴杰(Jacques deLisle)在接受美国之音（VOA）的电邮采访时说，他认为最近发生的一连串事情反映的是中国长时间来对台湾及两岸议题施压的升级以及台湾的反制作为。 中国要改变既有事实建立新基线 “在某种程度上，这接近那些试图改变由哪一方对这些事情发生的海域拥有实际控制权现状的灰色地带手段，”戴杰说：“我们见到类似的举措发生在东中国海及南中国海，中国在那些地方使用渔船、海警，还有之前的中国海监船只，以及人民解放军等，以改变实际控制权的‘既有事实’(facts on the ground)，并建立一个新的、有利于北京的基线。” 身兼美国外交政策研究所亚洲项目主任的戴杰说，中国在东中国海及南中国海的对立声索方有时候会以同样方式来回应，不过通常在强度上会低一些。 “以台湾海峡的情况来说，最近涉及到海警及渔船的事件——如同我前面提到的——可以被视为与中国对飞机在台海飞行时曾经一度较受尊重的海峡中线越来越予以无视的情况有关，”戴杰说。 专精中国法律与政治研究的戴杰表示，这类事件中还包含中国的法律战成分。 “这里面涉及几个法律的部分。”戴杰说：“首先，在管辖权有争议的地理地区，实际控制权的行使有助于加强一个国家的权利主张，虽然它不全是所谓的强权即公理，不过，在那里有存在并阻止其他人进入，对于法律主张的相对力度是有作用的。” 他说，这是为什么人们最近会见到海警针对渔船、观光船等进行执法行动。