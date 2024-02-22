美众院中共问题委员会主席加拉格尔率团抵达台湾，将与总统蔡英文会面

美国国会众议院中共问题特设委员会主席麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）所率领的跨党派议员团当地时间星期四（2月22日）早上抵达台湾，预计将展开为期三天的访问，停留期间将与台湾总统蔡英文等政府领袖会晤。 此次国会议员访问团由五名两党议员组成。除了加拉格尔外，访团成员包括委员会首席民主党成员拉贾·克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）、共和党众议员约翰·穆罗尔（John Moolenaar）、达斯蒂·约翰逊（Dusty Johnson）以及民主党众议员塞斯·莫尔顿（Seth Moulton）。 根据委员会声明表示，访团将自22日至24日对台湾进行访问，这是访团对印太地区所进行的更大规模访问的一部分。 预计，访团成员停留台湾期间将和总统蔡英文、副总统暨总统当选人赖清德以及副总统当选人萧美琴见面，并接受外交部长吴钊燮午宴款待。 此前据《金融时报》报道，众议员加拉格尔率领的国会访团也将会晤新当选的立法院长、反对党国民党籍的韩国瑜。 委员会声明称，代表团将和台湾高层领导人以及公民社会成员讨论美台关系、地区安全、贸易和投资以及其他共同关心的重大问题。 “台湾一次又一次地向世界展示了如何挺身面对中共的霸凌，不仅生存下来，而且茁壮成长，”委员会主席、来自威斯康星州的共和党联邦众议员加拉格尔在声明中说，“我们很高兴能在台北表达我们对台湾朋友、当选总统赖清德和新当选的立法院的支持。” “美国与台湾站在一起。通过促进我们的领导人和我们的经济之间的更深入的联系，我们可以加强台湾海峡两岸的和平与稳定，”加拉格尔说。 “随着世界各地的民主面临日益增长的威胁，台湾作为民主堡垒抵御这些危险，同时展示其对自由和公正选举的承诺，无论外部势力多么试图干预，”委员会首席民主党成员、来自伊利诺伊州的联邦众议员克里希纳莫提在声明中说。 他接着提到，“我们感谢有机会讨论如何深化美台关系，同时我们也鼓励世界上每个与我们一样致力于民主、人权与和平的国家深化与台湾的关系。美国人与台湾人民站在一起，因为我们认识到，民主不仅是我们的政府形式，也是我们价值观的宣言。” 台湾外交部也在国会议员访团抵达台湾后发表声明表示欢迎，并进一步提到众议院中共问题特设委员会一直以来“持续透过具体行动和多元方式展现对强化台湾安全和提升吓阻中国力量的强劲支持”。 “本访团再次彰显美国国会跨党派对台湾的坚定支持，以及对印太地区和平、稳定及繁荣的高度重视与承诺，”台湾外交部声明说。“相信此行定能进一步深化台美‘坚若磐石’的全方位伙伴关系，强化双方在全球各领域的紧密合作，共同捍卫以规则为基础的国际秩序。” 今年为《台湾关系法》（Taiwan Relations Act）立法45周年，台湾外交部称，美国国会议员的访问别具意义。