馬曉春「妖刀」重現江湖 「砍倒」武宮正樹（譜） 【新唐人北京時間2024年02月22日訊】2月21日，首屆「農心白山水盃世界圍棋元老最強戰」繼續在上海大酒店展開爭奪，日中兩國副帥之戰結果出爐。中國大陸的馬曉春九段以12目半的優勢大勝日本的武宮正樹九段，攻擂成功。22日，他將接受韓國隊副帥曹薰鉉九段的挑戰。 馬曉春出生於1964年，浙江嵊州人，他棋風多變，出其不意，透著一股妖氣，被同行戲稱為「妖刀」。1995年，馬曉春先後加冕東洋證券盃和富士通盃兩項世界大賽，成為中國首位圍棋世界冠軍。然而此後，他遭遇「苦手」韓國天才少年李昌鎬的阻擊，成就止步不前。 在中國大陸，馬曉春與聶衛平共創「聶馬時代」，為千禧年後圍棋的復興奠定良好基礎。此外，其在中國名人戰中實現13連霸，至今尚無人出其右者。 武宮正樹和馬曉春均是圍棋的理想主義者，不僅要贏，還要贏得精彩。日本名譽棋聖藤澤秀行曾點評武宮正樹稱，「我們的棋用不了多少年就會被人遺忘，只有武宮的棋會流芳百世。」此番二人在「農心盃」元老賽中狹路相逢。 本局經過猜先，武宮正樹執黑先行，以「二連星」開局，卻不走尋常路，沒有施展「宇宙流」的拿手好戲，而馬曉春以「星小目」應對，靜觀其變。 序盤，黑43手或許漏看了A位斷吃白二子的手段，被白棋封鎖後委屈做活，棋局早早落入下風。 此後馬曉春牢牢把控場上局面，讓武宮正樹無處發力，直至「安樂死」。武宮正樹雖知敗局已定，但仍堅持收完所有官子，最終盤面相差6目，再加上貼目，一共輸了12目半。 全局棋譜：馬曉春 執白12目半勝 武宮正樹 陸媒報導，賽後馬曉春在被問及取勝關鍵時笑談：「他成不了大模樣，我就不擔心了。」 此役戰罷，日本隊僅剩主帥依田紀基一人，韓中兩國還各有兩位老將。22日，韓國隊副帥、有「圍棋皇帝」之稱的曹薰鉉將登台攻擂，挑戰馬曉春。 「農夫白山水盃」是由農心株式會社贊助，韓國棋院主辦，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，每方基本用時為40分鐘，1分鐘讀秒一次。 團體冠軍將獲得1.8億韓元（約13.5萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得500萬韓元（約3,750美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加獲得500萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/21/a103855495.html