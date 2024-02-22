高雄承億酒店摘五星 擁私家遊艇規劃南台灣跳島之旅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林巧璉高雄22日電）黃色小鴨掀高雄遊艇風潮，高雄承億酒店更推出私家遊艇服務，搭配住房專案，近距離遊賞愛河灣，創造觀光話題；承億酒店表示，遊艇未來將展開高雄港與小琉球的「南台灣跳島之旅」。 高雄承億酒店年初取得星級旅館評鑑五星等級認證，承億酒店發布新聞稿指出，高雄承億酒店TAi Urban Resort一躍成為台灣唯一擁有私家遊艇的五星級酒店，旗下私家遊艇更於高雄黃色小鴨旋風期間搭配住房專案，創造亮眼佳績。 高雄市政府觀光局長高閔琳親至承億酒店共享摘星榮耀，承億酒店表示，未來承億酒店將整合旗下遊艇俱樂部及亞洲新灣區遊憩景點，推出「一帶一路，奢華與浪漫不只在陸上」計畫，持續創造港都非凡體驗，翻轉城市旅遊時髦新玩法。 承億酒店歷經1年營運期，今年年初取得星級旅館評鑑五星等級認證，正式晉升台灣新科五星級飯店，近期搭上黃色小鴨旋風，承億酒店趁勢推出專屬私家遊艇，讓旅客近距離遊賞愛河灣，帶動近2成住房率。 承億酒店表示，未來鎖定國際高端自由行及高雄在地潛在客戶，預計與承億集團旗下Villa新品牌「曇聽琉嶼」合作，未來將展開高雄港與小琉球的「南台灣跳島之旅」，攻頂台灣旅遊市場。 承億酒店私家遊艇全長46尺，打造超越相同尺寸船型的寬敞甲板及舒適沙龍空間，獨特環景窗設計可在船艙內眺望360°海景；遊艇內配置隱藏式升降液晶電視、頂級KTV影音設備、環繞音響系統、廚房、淋浴洗手間及雙人寢室。 承億酒店指出，黃色小鴨展出結束後將推出遊艇系列遊程，除了可暢遊高雄港2至3小時、小琉球一日遊程，也可選擇搭乘遊艇至旗津、西子灣或紅毛港，全年24小時皆可預約。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 承億酒店今年第一季與台灣港務公司合作取得高雄旅運中心10年投資經營權，未來進駐旅運中心預計投資約6000至8000萬元，未來將有一系列沉浸式文創體驗。 承億酒店總經理戴淑玲表示，透過整合旗下遊艇俱樂部及亞洲新灣區眾多遊憩景點及大型建設，承億酒店將推出「一帶一路，奢華與浪漫不只在陸上」計畫，未來將結合私家遊艇，提供旅客多元豐富並推廣台灣在地文化及觀光特色的住房專案。（編輯：陳仁華）1130222