乌战两年专题报道（一）：结束战争，中国应该做些什么？

“中国的部分政治精英，将这场战争视为西方与俄罗斯之间的对抗。基于这种逻辑，他们不把我们视为主体，而是将我们视为发生冲突的区域。”—乌克兰国家科学研究院学者塞米沃洛斯博士。 “中国对于这场战争的叙事，与俄罗斯的说法非常接近–发动这场战争是因为西方，是因为北约的扩张，是因为乌克兰对俄罗斯的威胁。但我们是一个中立国家，乌克兰人（在战争爆发之前）根本不想加入北约。”–基辅国立大学教授哈兰。 2024年1月22日，这是美国之音记者在基辅采访的第七天。 清晨6点20分，睡梦中的记者被一阵急促的敲门声吵醒，敲门的是住在隔壁房间的摄像尤里，尤里说，他的手机刚刚收到了导弹来袭的信息，应该马上前往避难所。 大约四十多分钟后，记者听到了酒店外的天空中传来了导弹发射的声音，接着是一声巨大的爆炸。记者猜想，大概是乌军发射的拦截导弹击中了目标。 从当天晚上的报道中，记者得知，俄罗斯在当天清晨对乌克兰全境发动导弹攻击，造成基辅20人伤亡，在俄东的乌克兰第二大城市哈尔科夫，有4人死亡，至少40人受伤。 乌克兰的反侵略战争 1月22日是乌克兰的一个国家节日—乌克兰统一日。这一天对于近现代乌克兰民族国家的叙事构建，有着极为重要的意义。 1918年1月22日，乌克兰国家议会（中央拉达）宣布成立独立自由的乌克兰人民共和国，并完全脱离俄罗斯。这是乌克兰近代历史上的第一个民族国家。一年后的1919年1月22日，在基辅的圣索菲亚广场，乌克兰人民共和国和西乌克兰人民共和国签署了乌克兰统一协定。 但无论是乌克兰人民共和国，还是西乌克兰人民共和国，都只存续了很短的时间。直到1991年从苏联独立后，乌克兰才再次成为一个现代民族国家。 “当时我们没有成功，尽管如此，当我们1991年获得独立时，这一历史性经验对我们来说非常非常重要。重要的是要意识到乌克兰、乌克兰独立和乌克兰领土完整得到了承认。” 基辅国立大学莫希拉学院的比较政治学教授奥列克西·哈兰（Oleksiy Haran）在接受美国之音专访时说。采访当日，他特地穿了一件乌克兰的传统衬衫，表示自己对这一节日的纪念。 “1994年，乌克兰放弃了核武器。我们（当时）拥有世界上第三大的核武器库，相当于英国、法国和中国加在一起那么多。但我们选择了放弃，唯一的条件就是我们的领土完整得到保证，这个保证是由三个国家提供的：美国，英国。” 哈兰接着说，“你猜猜第三个国家是哪里？是俄罗斯。顺便说一下，俄罗斯、法国和中国也支持这份《布达佩斯安全保障备忘录》。我们放弃了核武器，以换取领土完整。” 哈兰表示，乌克兰是一个不结盟国家，乌克兰人不想加入北约。这是官方身份。尽管如此，俄罗斯还是在2014年发动了袭击，从占领克里米亚开始，然后进军顿巴斯，最后在2022年进攻整个乌克兰。 哈兰指着自己穿着的乌克兰传统刺绣衫“维什万卡（vyshyvanka）”说，“对普京来说，我并不作为乌克兰人存在，我只是“伟大俄罗斯民族的一部分”。这是了解这场战争非常重要的一个面向，它不是边境冲突，与无主之地的领土无关，这关系到乌克兰民族的存在与否。” 他表示，自己教授比较政治学，也了解一点中国的历史。他将俄罗斯对乌克兰发动的战争比喻正如20世纪30年代中国遭到日本的侵略。“如果我们同意侵略者可以夺取你们的部分领土并且得到承认，这将是对侵略者的绥靖政策。但侵略者会走得更远，除非我们阻止侵略者。” 哈兰表示，如果乌克兰有足够的武器，就可以加大对俄罗斯的（军事）压力。如果没有这些支持，就意味着战争会继续下去，还会有更多的流血。 从后苏联体制，转变为欧洲体制