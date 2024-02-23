美將祭出新一輪對俄制裁 普京：希望拜登連任 【新唐人北京時間2024年02月23日訊】俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上週在監獄猝逝，引發美國等西方國家，對俄羅斯的新一輪制裁。俄羅斯總統普京卻在週四再次表示，希望拜登連任總統。 俄羅斯總統普京：「你問我我們更喜歡誰作為美國未來的總統。我說我們會與任何總統合作。但我相信，對於我們，對於俄羅斯來說，拜登是更優選的總統。」 在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）上週五猝逝後，各國領導人的譴責持續發酵。 美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）週三宣布，美國將對俄羅斯實施新一輪制裁。 馬修·米勒：「（美國）將遵循我們過去制裁的大方向，也有一些與納瓦爾尼之死有關的特定制裁。」 米勒還敦促美國人，不要前往俄羅斯旅行。 馬修·米勒：「任何美國公民都不應考慮以任何理由前往俄羅斯，因為會面臨着被俄羅斯政權拘留、監禁的風險。」 英國週三則宣布，將對6名與納瓦爾尼之死有關的獄方人員實施制裁，禁止他們入境，並凍結其資產。 歐盟此前推出的新制裁方案，首次將目標鎖定對俄羅斯戰爭提供支持的中國和印度公司，並將三家中企列入禁止交易黑名單。 俄羅斯與西方的關係正面臨冷戰以來最大的危機。俄羅斯入侵烏克蘭已屆滿兩年，俄羅斯據信正計劃在太空部署核武器。 新唐人電視台記者趙鳳華、宇微綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/23/a103855910.html