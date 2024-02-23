春假即將到來 美國正迎來新一波旅遊高峰 【新唐人北京時間2024年02月23日訊】春假即將到來，美國將迎來又一波繁忙的旅遊高峰，如果您打算春假出遊，卻發現一些「旅遊目的地」的航班早已被訂光，不必感到太意外。 疫情早已過去，但美國人的旅遊熱卻遲遲不肯降溫。從感恩節到聖誕節，再到接下來的春假，美國的旅遊高峰一波接著一波。 Expedia旅行專家Christie Hudson：「人們已經準備好利用學校停課的機會，擺脫寒冷的氣候，去尋找溫暖。」 除了陽光海灘和遊樂園，人們還發掘了更多2024年的旅遊熱點。 Christie Hudson：「人們不僅會去那些傳統的旅行目的地，今年春假期間還會有一個重大的事件將發生。」 這個重大事件，就是將於4月8日出現在北美上空的日全食。屆時，達拉斯、印第安納波利斯、甚至是克里夫蘭等能夠看到日全食的美國城市，預計都會成為旅遊熱門地點。 Christie Hudson：「那時是春季航班最忙最貴的時段，如果在三月初或四月底春假結束時乘坐飛機，價格會更便宜。」 如果您有春假出遊的打算，專家建議您，現在就應該開始尋找優惠機票了。有時候，分別預訂去程和回程機票，甚至是不同航空公司的機票，會比同時預訂往返機票更便宜一些，您不妨試試看。 新唐人電視台記者喬安綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/23/a103855876.html