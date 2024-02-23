農心盃元老賽：曹薰鉉擊敗馬曉春 中日僅剩主帥 【新唐人北京時間2024年02月23日訊】2月22日，首屆「農心白山水盃世界圍棋元老最強戰」在上海大酒店進行得如火如荼，韓國隊副帥曹薰鉉九段寶刀不老，把中國隊副帥馬曉春九段趕下擂台，23日將迎接日本隊主帥依田紀基九段的挑戰。 曹薰鉉1953年生人，比馬曉春年長9歲，但是曹薰鉉成為職業棋手的時間卻比馬曉春早了20年。他1962年入段，年僅9歲，至今仍保持著年齡最小就成為職業棋手的世界紀錄。 由於他棋風輕靈，善於捕捉戰機，有「柔風快槍」的雅號。1989年，曹薰鉉在首屆應氏盃的決賽中3比2擊敗中國大陸棋手聶衛平，摘得冠軍，在韓國掀起圍棋熱。他身體力行，培養出天才棋手李昌鎬。而他自己也亦教亦學，2003年以50歲的高齡仍能摘得三星盃世界冠軍，實屬罕見。 日本名譽棋聖藤澤秀行曾評價道：「論棋才，曹薰鉉第一，馬曉春第二。」而這兩人在本屆盃賽恰好不期而遇。據韓媒統計，他們此前交手16次，曹薰鉉以9勝7負略占上風。 本局經過猜先，馬曉春執黑先行。序盤雙方在左下角走出「征子」局面，黑在右上角「引征」後，拉出被征吃一子，引發纏鬥。 依據人工智能判斷，黑95手選擇吃住白左下角，而放棄中間四子，是得不償失。而白96手笑納大禮，吃住對手棋筋，勝率超過九成。 官子階段，雙方均有不同程度失誤，錯進錯出，最終黑棋還是未能實現翻盤。行至白260手，馬曉春自知無力回天，遂推枰認輸。 全局棋譜：曹薰鉉 執白中盤勝 馬曉春 此役戰罷，日中兩國都僅剩主帥一人，而韓國還有曹薰鉉和劉昌赫兩員大將，形勢最為樂觀。23日，日本隊主帥依田紀基將登場攻擂，挑戰擂主曹薰鉉。 「農夫白山水盃」是由農心株式會社贊助，韓國棋院主辦，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，每方基本用時為40分鐘，1分鐘讀秒一次。 團體冠軍將獲得1.8億韓元（約13.5萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得500萬韓元（約3,750美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加獲得500萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/22/a103855857.html