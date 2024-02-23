9理由必訪「眾神之都」 駐匈牙利代表處宣傳台南400、花燈文化

今年元宵節即將到來，適逢匈牙利最大國際旅展期間。駐匈牙利代表處與匈國最大旅遊雜誌Világjáró（世界旅行家）合作推出台南建城400周年專題，標題為：「眾神之都—台南」，介紹台南獨一無二的旅遊魅力及深厚之文化底蘊。文章羅列9個遊客必須造訪台南的理由，邀請國際旅人前來探索這座為於東亞的歷史名城。 文章提到2024年《國家地理旅遊雜誌》和CNN排名都將台南列為最佳旅遊地點，台南歷史悠久，是台灣文化重要的發源地。大航海時代荷蘭東印度公司的水手在17世紀抵達台灣，在台南與周邊的嘉南平與原住民西拉雅人相遇，開啟台灣歷史的新頁。備受遊客喜愛的安平古堡和億載金城是最好的歷史見證。 文章介紹，今年邁入第35屆的台灣燈會選在台南市安平盛大舉辦。台灣的花燈具豐富文化底蘊，結合傳統技藝和現代聲光科技，令人讚賞。若對花卉及自然有興趣，遊客在春季時不可錯過國際知名的台灣蘭展。而喜歡人文景觀的遊人則可細細品味古都的歷史街區，無論是廟宇、教堂或是尋常民宅，處處可見不同時期居民在這座城市留下的印記。 文章推薦遊客在黃昏時分前往安平老街、七股鹽山或是漁光島等濱海地帶散步，享受台灣海峽的夕陽美景。日落後遊客則可前往著名的花園夜市、大東夜市或者武勝夜市，品嘗蝦捲、魚丸、蚵仔煎和刨冰等台灣特色街頭小吃。文中更特別推薦遊人搭乘木筏拜訪四草綠色隧道和歷史悠久的四草大眾廟，體驗探索「小亞馬遜森林」的樂趣。文章最後則介紹台灣製鹽產業的歷史，並推薦遊人到七股鹽山騎乘單車欣賞美景。 Világjáró（世界旅行家）是匈國最大旅遊雜誌，通路遍及各大書店、報攤及便利商店。本次特刊內容亦將於該刊網站、社群媒體及電子報露出，並於本年2月22至25日於匈國最大國際旅遊展攤位展售，文宣效益可期。 駐匈牙利代表處與匈國最大旅遊雜誌Világjáró特刊合製台南建城400周年專題並介紹台灣獨特花燈文化。 圖：外交部提供 以下是報導內容完整翻譯： 2024年匈牙利旅遊雜誌Világjáró Utazási Magazin 台南專題中譯版 標題：眾神之都—台南 若有機會造訪台灣，請務必將擁有400年歷史的古都台南列入旅遊清單。這是台灣最古老的城市，今年歡慶400歲生日。這裡有豐富的民間信仰文化，是眾神的故鄉。當然也有地方特色文化和美食。遊客可以在河邊的房子體驗製作咖啡，也可以拜訪夢幻的燈節。以下是你一定要探索台南的 9 個理由。 一、國際媒體公認的的最佳旅遊目的地： 2024年《國家地理旅遊雜誌》和CNN排名都將台南列為最佳旅遊地點。文章介紹越來越多遊人選擇在台南度過更多時間，甚至超越在首都台北停留的時間。台南市也被公認是台灣的街頭美食之都，這裡有台灣最佳的食材，遊客可以享受牛肉湯或蚵仔煎等在地美食。高雄和台南交界的草山月世界的美景令人驚嘆，就像在月球表面散步一般。風景如畫的鹽場、教堂和海邊的日落都值得旅人探訪。 二、豐富悠久的歷史： 台南歷史悠久，是台灣文化重要的發源地，考古證據顯示人類活動可追溯至六千年前。台南市台灣最早發現稻米種植記錄的地方，也是第一個有馴養犬隻的城市。大航海時代荷蘭東印度公司的水手在17世紀抵達台灣，在台南和周邊的嘉南平與原住民西拉雅人相遇，開啟台灣歷史的新頁。