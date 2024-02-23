亚虹医药将在 2024 SGO 公布其非手术治疗宫颈 HSIL 产品 APL-1702国际多中心Ⅲ期临床试验数据

上海2024年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 专注于泌尿生殖系统肿瘤的全球化创新药公司亚虹医药（股票代码：688176.SH）近日宣布，其非手术治疗宫颈HSIL产品APL-1702国际多中心Ⅲ期临床试验结果入选2024年3月16-18日举办的美国妇科肿瘤学会年会(SGO) late breaking oral presentation，并将以口头报告的形式发布临床试验数据。

口头报告：APL-1702宫颈组织高级别鳞状上皮内病变（HSIL）的长期疗效和安全性：来自一项随机分组的全球Ⅲ期研究的结果。

SGO是目前全球妇科肿瘤领域关注度最高的盛会之一，汇聚了全球数千名来自世界各地的妇科肿瘤学领域顶尖专家和学者，展示妇科肿瘤领域最新的研究进展及最佳的临床实践。

关于亚虹医药

亚虹医药（股票代码：688176.SH）成立于2010年3月，是一家专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司。 秉承"改善人类健康，让生命更有尊严"的企业使命，亚虹医药立志成为在专注治疗领域集研发、生产和商业化为一体的国际领先制药企业，为中国和全球患者提供最佳的诊疗一体化解决方案。

公司坚持以创新技术和产品为核心驱动力，通过打造自有的研发平台和核心技术，深入探索药物作用机理，高效率筛选评价候选药物。通过内部完善的研发体系和全球药物开发经验专长，亚虹医药致力于在专注治疗领域推出全球首创（First-in-Class）药物和其它存在巨大未被满足治疗需求的创新药物。

同时，亚虹医药通过自主研发和战略合作，围绕泌尿生殖系统疾病进行产品管线的深度布局，高度关注该领域的技术前沿和治疗发展趋势，洞察并挖掘未被满足的临床需求，前瞻性地进行产品规划和生命周期管理，打造涵盖疾病诊断到治疗的优势产品组合，从而造福更多的中国和全球患者。

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