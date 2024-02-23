极兔速递农历新年实现强劲增长 东南亚网点布局优势凸显

香港2024年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球综合物流服务运营商J&T极兔速递 (J&T Express，简称"极兔速递"或"极兔") 表示，得益于公司运营能力持续提升和针对农历新年进行的提前部署，在刚刚过去的假期，公司在中国及东南亚多个主要市场的包裹量和投递效率取得显著提升。

极兔速递的数据显示，农历新年期间，其在中国市场的包裹日均时长同比缩短了约5%，日均达成率同比提升了约17%；新加坡的包裹量同比增长约81%，平均包裹时效提升约9%；马来西亚的包裹量同比上升了约54%。

除中国之外，农历新年也是很多东南亚国家的公共假期，随着电商在各地的普及，节日期间的物流保障愈发重要，关乎着商家的运营和消费者的生活。作为东南亚最大的快递服务商，极兔速递扮演着重要的角色。

凭借着在各国广泛而深入的网点、常年与电商合作的经验积累、以及中国市场春节期间运营的经验，极兔速递对各重点市场进行了硬件和人员方面的双重提前部署，全面升级运输车队，以应对假日期间的派件挑战。

以越南为例，极兔速递越南在农历新年之前增加了3000余名收派员，并升级了100余个网点，扩大了7000余平方米的操作面积。此外，2023年12月底，极兔速递越南正式从THACO AUTO接收了140辆新卡车。

据胡志明市工贸厅预测，2024年季节购买力将增长11%以上，社交电商增长趋势也将持续。在日益活跃的在线购物市场背景下，送货服务需求带来了机遇和挑战。极兔速递越南看准机会，灵活改进和提升服务质量，此次卡车车队的升级不仅体现了公司致力于提高运输服务质量的明确目标，还有助于公司灵活满足节日期间增加的配送需求，为客户在质量和数量上创造了显着的效益。凭借对市场繁荣的信心和以客户为中心的目标，极兔速递越南对在越南的发展潜力充满信心，积极加速市场占领，将继续扩大快递网络和转运中心，确保最佳的运营流程，提高用户体验和服务质量。

极兔速递是一家全球综合物流服务运营商。根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年的包裹量计，极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商，在中国的市场份额也名列前茅。公司采用统一标准、区域高度自治的创新管理模式，兼顾服务质量与灵活决策，降低成本，实现各个市场本土化高效发展。借助自主研发的JMS系统，J&T能够在线集成管理快件从下单、收取到结算的全生命周期，确保各地一体化的高效运营。

公司在中国、东南亚的业务保持良好发展态势的基础上，极兔速递进一步把业务拓展至拉丁美洲、中东、北非的五个国家。目前，极兔速递的快递业务已经覆盖了全球13个国家。

对于未来，极兔速递将继续加强全球物流网络的建设，并进一步提升服务质量和运营效率。公司期待与更多合作伙伴合作，为全球客户提供优质的物流解决方案。

关于J&T极兔速递

J&T极兔速递是一家全球综合物流服务运营商，快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。公司创立于2015年，快递网络覆盖印尼、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西和埃及共13个国家。秉承"客户为本、效率为根"的宗旨，极兔速递致力于通过智能化的基础设施、数字化的物流网络，为客户提供全场景化的物流解决方案，以高效连接世界，让物流惠及全球。

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