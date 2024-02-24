中共外長助理農融轉任港澳辦 3年前險被炸死 【新唐人北京時間2024年02月24日訊】日前，中共外交部部長助理農融已轉任國務院港澳事務辦公室副主任。在三年前巴基斯坦發生的一次炸彈爆炸事件中，時任中共駐巴基斯坦大使的農融險些遇襲。 2月23日，中共國務院任免一批工作人員，其中，農融被免去外交部部長助理職務，轉任國務院港澳事務辦公室副主任。 現年56歲的農融，曾長期在廣西工作，歷任廣西防城港市委常委、副市長、市委副書記，貴港市委副書記、市長，自治區黨委統戰部副部長等職；2020年任中共駐巴基斯坦大使；2023年2月任外交部部長助理。現任中共中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任。 去年3月，中共宣布的機構改革方案中，提出在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室，但保留現時的「國務院港澳事務辦公室」之名。當時輿論指中共中央等於繞過國務院插手港澳事務，日後進一步將港澳內地化。 農融任中共駐巴基斯坦大使期間，曾差點遇襲。 2021年4月21日晚上10點半，位於巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達的塞雷納酒店停車場發生一起汽車炸彈爆炸，造成4人死亡、12人受傷。 當時農融和中共駐卡拉奇總領事李碧建正在奎達進行正式訪問。中方代表團入住的塞雷納酒店是當地唯一的一家四星級酒店，保安人員因為外國政要訪問還特意進行了安全檢查。 據英國BBC報導，中共駐巴基斯坦大使農融被懷疑是這場襲擊的目標。 當時，巴基斯坦內政部長謝赫‧拉希德‧艾哈邁德告訴當地電視頻道ARY News，農融帶領的約四人的中共代表團正在酒店住宿。爆炸發生時，農融正在開會。 一名不願透露姓名的情報官員對外媒表示，農融當晚參加同巴基斯坦高級軍官的晚宴，當時正在返回酒店途中，爆炸發生時距離酒店只有幾分鐘路程。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/24/a103856323.html