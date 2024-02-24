農心盃元老賽：曹薰鉉不敵依田紀基 三國僅剩主帥 【新唐人北京時間2024年02月24日訊】2月23日，首屆「農心白山水盃世界圍棋元老最強戰」在上海大酒店繼續激戰，日本隊主帥依田紀基九段擊敗韓國隊副帥曹薰鉉九段，攻擂成功，使得三國元老隊均只剩主帥一人。24日，中國隊主帥聶衛平九段將登台攻擂，挑戰依田紀基。 依田紀基1966年生於日本北海道，14歲成為職業棋手。其以攻擊見長，棋風剛健勇猛，人送綽號「依田老虎」。在1996年首屆三星盃比賽中，他擊敗韓國劉昌赫九段，首奪世界冠軍。 「依田老虎」對陣韓國棋壇「四大天王」（曹薰鉉、徐奉洙、劉昌赫、李昌鎬）的戰績均不落下風，尤其與引領時代的「世界圍棋第一人」李昌鎬交手時，勝多負少，被稱為「石佛剋星」。2006年第7屆「農心盃」三國圍棋擂台賽，他終結了李昌鎬跨屆14連勝，為日本隊拿到唯一的一次「農心盃」冠軍。 本屆元老賽，依田紀基作為日本隊主帥出征，首先面對的就是老對手曹薰鉉。根據韓媒統計，此前二人交手11次，曹薰鉉6勝5負稍稍占優。 經過猜先，依田紀基執黑先行。本局從始至終一直沒有出現激烈對殺場面，但實際二人在比拚內功，棋盤上看似風平浪靜，實則暗潮洶湧，稍有不慎就會被對手抓住機會，陷入被動。 根據人工智能判斷，依田紀基在中盤和官子階段分別兩次微弱領先，但不久又被曹薰鉉追平，可見棋局進行的激烈程度。但畢竟曹薰鉉年長依田紀基13歲，當第三次被依田占據優勢的時候，已無力追趕。最終收完所有官子，曹薰鉉以2目半的劣勢敗北。 全局棋譜：依田紀基 執黑2目半勝 曹薰鉉 本屆「農心盃」元老賽和「農心盃」三國圍棋擂台賽儘管同時進行，但是風格迥異。擂台賽體現的是個人英雄式的「千里走單騎」，而元老賽則展現的是「你方唱罷我登場」，尚無一人能夠實現三連勝。 此役戰罷，三國元老均只剩主帥一人。24日，中國隊主帥聶衛平將登擂挑戰依田紀基。他們之間的勝者將於25日與韓國隊主帥劉昌赫九段一較高下，決出本屆賽事冠軍。 「農夫白山水盃」是由農心株式會社贊助，韓國棋院主辦，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，每方基本用時為40分鐘，1分鐘讀秒一次。 團體冠軍將獲得1.8億韓元（約13.5萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得500萬韓元（約3,750美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加獲得500萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/23/a103856153.html