【禁聞】「走線」人數激增 中國人出國遭盤查 【新唐人北京時間2024年02月24日訊】最近一兩年多以來，通過走線逃離中國的人數不斷創新高，最新消息傳出，中共似乎開始收緊民眾出國旅行，甚至有走線者被海關扣留。 相對於目前海外媒體大幅報導的中國人走線美國的消息，大陸媒體幾乎屏蔽了類似話題，社交媒體上也很少出現。 最近海外社交媒體上傳出，福建省連江縣準備重點整治「走線」行為的圖片，引發外界關注。 走線來美的河南維權人士李北省：「我們接觸過福建的，但是我接觸過異議人士，就是被中共打壓的民主人士，民主人士出來就很麻煩，就是被邊控，被限制出境，連自己的城市都不能住，很多，而且走在路上很坎坷，也很多。」 隨著最近中國人走線美國呈現增長的趨勢，中共開始加強出境管制。 李北省：「盤問會盤問，任何人都有不同的問題，比如針對我的時候，他叫我的包，所有東西都翻出來，然後我的那個手機，通信記錄都被他們要拿出來看，至少盤問了兩個多小時，所以說他們能想到的問題都會去問。」 另一位去年剛走線來美的魏先生也揭露，與他同去的一位想要走線的朋友，被中國海關攔下來的經歷。 魏先生：「就是我的那個坐在一個車子上面的，坐在一起的那個小夥，然後我就一直沒有等到他人。然後海關的人員就跟那個司機講說，剛才這個人還在接受調查，我們可以不用等了，然後那個小夥被扣下來了。」 後來那位朋友告訴魏先生說，他被海關帶進了小黑屋。 魏先生：「他一到海關那兒，出示了護照，然後海關的工作人員就直接叫來了一個人，把他給帶到小黑屋裡面。他是反饋給我的一個信息就是說，在他到了那個口岸之前，海關的工作人員已經知道他要去那兒了，就在那邊等著他。那個海關說的是，從他那個微信的聊天記錄，以及他最近很頻繁的去搜一些機票的信息，就是說這些行為出賣了他。」 魏先生後來向別的朋友了解出關的情況，他們都反饋說比較難。 魏先生：「這難就體現在，要麼被盤問的時間比較久，比如說呆個15分鐘，有被盤問半個小時的，甚至於說你被拉到這個小黑屋裡面，能問你一個小時左右的。然後有的還要開箱接受檢查，你要說明每一件你帶的商品的這種用途。然後如果他覺得你可能要有跑的這麼一種想法的話，那他們就不會讓你走。」 除了出境受到限制，中國人想換護照也不容易。 前大陸資產管理公司首席合規官梁少華：「就是說收緊是不讓大家出來，這是一直在收緊。有點像那個新疆，新疆好多人拿不到護照嘛，現在其它大陸地區之前是每個人都可以申請護照，現在好像不是這種了，申請護照並不是說誰都能申請，另外你有護照也不代表能夠更新。」 據了解，中國人走線的路線差異較大。一些資金充沛的人，可以通過申根簽或日簽進入墨西哥；有些人利用韓國簽證免簽進入巴拿馬；還有人在中介的安排下，直接獲得墨西哥簽證，以最短的路線完成穿越。 但另外一部分人的路線更長，他們先是飛往泰國，然後從泰國飛往土耳其，再由土耳其到厄瓜多爾；還有部分人經由香港飛往土耳其等等。 福建吳先生：「反正就是這麼多年來，偷渡的人是非常多的。應該在疫情發生之前幾年會少一點。比如說2013年到2019年期間，偷渡的人會減少。但是疫情封控三年之後，那是大量的又開始跑路，很多人都偷渡了。」 當前的中國，在經濟與政治的雙重壓力下，消極者選擇「躺平」，積極者則選擇跑路出國。