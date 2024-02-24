【內幕】FBI挫敗天津間諜在美的祕密行動 【新唐人北京時間2024年02月24日訊】2023年5月，在紐約上州的橙縣，一場隱祕的角力正在進行，涉及中共政府的陰謀，以及對法輪功信仰者的迫害。 陳軍和林峰，兩位看似普通的中國男子，從洛杉磯遠道而來，他們的目標之一，是收買國稅局人員做內應，打擊法輪功成立的一個非盈利實體。另一個目標，是在紐約橙縣監視法輪功居民，祕密收集他們的資料。這些行動是為了中共政府的利益，而且是長期陰謀的一部分。 去年5月14日這個陰暗的週日，紐約州橙縣紐堡的一家餐館裡，三人祕密會面。陳軍坐在國稅局稅務專員F的對面。第三人是林峰，他是陳軍的保鏢兼司機。 陳靠近F，聲音低沉地說：「仔細聽好，我們有一個計劃。如果你能協助我們處理舉報材料，推進國稅局對這裡的法輪功組織進行審計，取消他們的非盈利資格，你將得到5萬美元好處費。我會先付給你最初的10%，5千美元，作為啟動資金。」 F挑了挑眉毛：「你說的『我們』還有誰？」 陳笑了：「我是代表中國（中共）政府辦事。」 陳不知道，F一直在錄音他們的談話。他是聯邦調查局（FBI）紐約辦事處的臥底探員，負責反情報調查。他收集到的證據將至關重要。 看見F未表示反對，陳示意F跟隨他走出餐廳，坐進F的汽車後座。在那裡，陳遞過去一疊百元大鈔——總共1,000美元，作為最初的賄賂。 回到餐廳後，他們一邊喝咖啡，一邊低聲討論如何給尾款。陳軍強調，絕不能走美國金融系統進行支付，只能透過「人肉」搬運這筆錢，不留痕跡。林峰答應會回洛杉磯取4,000美元再飛一趟紐約，這是5,000美元首付款的尾款。陳軍進一步說，如果舉報成功，國稅局會給予獎勵，到時候他和F會再分成，其中60%給F。 * 01：「永遠跟黨走」陳軍響應中共號召 離開餐館，林峰開車將陳軍送回旅店。第二天，他們將前往國稅局紐約New Windsor辦公室，和F進行正式會議，完成國稅局的必要程序，否則他的舉報無法進一步處理。 看著窗外的風景，陳軍思考著接下來的每一步。他已經年屆70，是洛杉磯天津同鄉會的創會會長，也是南加州許多親共組織的創辦人，擔任了十幾個統戰職務，如華人社團聯合會主席、海外聯誼會理事、中國僑聯海外委員、天津市僑聯顧問、天津海外交流協會副會長等。他一直渴望成為洛杉磯親共組織的領軍人物。 2021年，他曾應中共中央統戰部邀請到北京參加建黨100周年慶祝大會。事後，他在天津市委統戰部官網上發表署名文章《中國共產黨是海外中華兒女心中的驕傲》，描述他腦海中久久縈繞著中共黨魁習近平的戰鬥號召：「全體中國共產黨員！黨中央號召你們，……」 他向中國共產黨表達了黨員的忠誠：「每一個中國共產黨黨員都應該堅決響應習近平總書記的號召，不忘初心，牢記使命，積極參加新一輪『趕考』，爭取考出好成績。我雖然已經年近七旬，但鬥志依然旺盛……我將永遠跟黨走，生命不息，戰鬥不止！」 陳軍深知賄賂國稅局的風險，而這個計劃的真正目的是利用美國的法律程序，對法輪功信仰者進行迫害，這正是中共政府的意圖。事實上，他清楚知道這是非法的。因此，他近期已經將自己在美國的唯一已知住宅出租，準備事情實現後立即回國躲避。 * 02：為打壓法輪功