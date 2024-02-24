东方明珠上市三十周年：以"创"驱动 与城市共成长

上海2024年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年开春之际，东方明珠迎来上市三十周年。2月23日，"三十而创 与城市共成长"东方明珠上市三十周年分享会在上海国际会议中心举行，回顾公司发展历程，强调坚守主责主业，聚焦智慧广电和文化消费领域，在创新驱动中推进主业发展。



东方明珠上市30周年分享会

在与上海城市发展和文化事业同频共振的三十年间，东方明珠始终秉持敢为人先、追求卓越的精神，以资本运作创举入局，从文化消费创新破圈，敏锐把握时代潮流，积极投身城市更新，奠定"国有文化上市第一股"的坚实发展基础，充分彰显了上海广电人的使命担当。面向未来，东方明珠将坚定战略方向，坚守主责主业，坚持创新驱动，坚持改革转型，发挥资源禀赋和差异化优势，力争打造一流数智文化传媒服务集团。会上，东方明珠2024重点项目焕新发布，锚定城市治理、城市生活、城市更新、城市文旅、城市文化五大维度，持续助力城市软实力提升。

上海广播电视台台长、上海文化广播影视集团有限公司总裁宋炯明在致辞中表示，东方明珠未来将紧扣新形势新任务，直面新问题新挑战，把握新趋势新变化，向改革要出路、向融合要动力、向组织要合力，持续做强核心主业、赋能城市发展。

"创"字当先 开拓奋进 打造多个行业标杆

勇担使命 服务大局 积极融入城市发展

1994年2月24日，东方明珠在上海证券交易所挂牌上市，成为中国第一家文化类上市公司。三十年来，公司建设运营东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心、梅赛德斯-奔驰文化中心等多个上海文旅地标，擦亮上海文化品牌；走在新媒体业务发展前列，IPTV打造"电视新看法"，开创视频购物新模式，勇当广电5G固移融合开路先锋；坚持精品内容创制，出品《大江大河》《破晓东方》等一批打响"上海文化"品牌的影视佳作，把中国好故事传播到世界120多个国家和地区；推进东方智媒城等重大工程建设，打造文化产业集聚区，为城市构建现代化产业体系注入活力；投身信息基础设施建设和智慧城市治理，助力城市数字化转型。

目前，公司已形成智慧广电、文化消费等多元业态，构建线上线下全产业布局，服务上亿级规模用户，资产规模、营业收入、利润总额较成立之初实现巨大突破，连续12年位列全国文化企业三十强。

上海广电历来有改革创新、敢为人先的传统。1994年东方明珠上市，为国家重大文化项目东方明珠广播电视塔的建设及文化旅游多元化经营开辟筹资新渠道。进入新千年，上海广电主动拥抱新技术、新变化，持续探索媒体创新发展路径，2005年，获得全国首张IPTV集成运营牌照，百视通应运而生，并在2011年借壳上市，成为中国广电新媒体第一股。2015年，在媒体深化融合的大背景下，上海广电将旗下这两家上市公司实施重组，并注入视频购物、内容创制等其他资产，成立东方明珠新媒体股份有限公司，打造统一的产业平台和资本平台。三十年间，尽管行业环境发生巨大变化，东方明珠通过产业经营和资本经营良性互动，实现主业稳健、持续发展，是A股市场产业布局完善、用户规模庞大、资源优势突出的传媒上市企业。



东方明珠上市30周年分享会

坚守主业 创新驱动 链接市场

求变中推动公司高质量发展

文化与产业结合的叠加效应、科技对文化的裂变影响、用户对文化消费的升级需求以及渠道边界的消融等，都在深刻影响着文化传媒行业。分享会上，东方明珠提出，要从长期积累的最有资源、最有优势的地方出发，聚焦智慧广电和文化消费领域持续深耕，主动识变求变应变，力争成为主业核心能力突出、数字赋能增效、产业融通发展、文化事业和文化产业齐头并进的数智文化传媒服务集团。

智慧广电业务坚持融合发展，以差异化赢得优势，以技术赋能提升核心竞争力。2023年，公司已启动媒体内容人工智能分析平台、基于多模态特征的大屏智能推荐算法优化、基于人工智能技术的东方购物客户服务平台建设等项目，今年将进一步加快人工智能等新技术的应用落地，同时依托广电5G，探索智慧城市、智慧教育等行业应用和新赛道布局。

文旅业务将以"提升品质、提升能级"为关键词，强化用户思维，强化数字赋能，持续提升运营效能和服务体验。东方明珠电视塔持续推进空间布局和内容产品优化，探索文娱演艺等形式，丰富内容供给。

地产业务稳步向产业园区运营商转变，致力于产业生态培育和集聚，聚焦新媒体、人工智能、超高清视听等领域，发挥产业园区集聚作用，助力主业发展。

作为上海文广集团统一的产业平台和资本平台，公司将结合集团优势资源和自身产业开发能力，强化投资带动外延增长。2023年，公司加强了与国有资本平台公司合作，以自有资金收购上海老凤祥部分股权；参与设立投资基金，认购中经社股权，通过多样化投资手段拓展产业布局。下阶段，公司将聚焦数字技术、文化传媒、大消费等领域，以"文化+"引领投资逻辑，通过"+文化"实现业务破圈。

2024重点项目发布

五大维度发力融入城市发展

会上，东方明珠旗下业务板块发布2024重点项目，从城市治理、城市生活、城市更新、城市文旅、城市文化五大维度发力，积极打造新的增长点，突显全面融入城市发展的有力举措：

东方有线以广电5G安全专网技术，助力构建上海政务外网，打造全国领先、固移融合的"数字政府"网络新基座，开启政务移动应用安全新范式；

百视通作为华为座舱生态伙伴之一，将爱乐、少儿、4K多声道电影等内容上架到华为智能座舱，给用户提供高品质视听享受，让"下一代屏幕"不止于大屏；

文化地产焕新启动宜山路项目，结合东方明珠丰富的文化、品牌及产业资源，积极融入城市更新，打造徐汇区域人文科创新标杆；

东方明珠游船"上海之星"全新亮相，将浦江景观与人文主题有机糅合，丰富"一江一河"建设，全面提升城市文旅新体验；

尚世影业携手上海歌舞团出品的舞剧电影《永不消逝的电波》片花全球首发，以精品佳作赓续红色文化，擦亮城市文化品牌。

与城市共成长，与时代同前行。站在新起点上，东方明珠将继续保持敢为人先、追求卓越的锐气和力量，在打造文化自信自强上海样本、发展文化事业和文化产业的新征程上知命不惧、日日自新，继续争当行业先行者和排头兵。

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