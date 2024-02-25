青年打造藝術駐村空間 以創作活絡澎湖西嶼鄉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者許秩維台北25日電）「卵生居」青年團隊打造藝術駐村空間，邀請國內外藝術家換宿停留，讓藝術家認識澎湖，並媒合藝術家與在地青年合作共創，帶領當地孩童進行藝術創作，以藝術活絡社區。 教育部今天發布新聞稿指出，青年發展署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵青年進入地方，為地方注入新活力，計畫著重青年對於社會議題、社區公共事務自我探索與成長、能力的養成。 駐村於澎湖縣西嶼鄉的青年陳柔安，2年前到西嶼鄉池東國小彩繪牆壁後，便愛上這個小島。她於去年與在地青年組成「卵生居」團隊，以藝術專業活絡社區。 「卵生居」團隊首先打造藝術駐村空間，邀請國內外藝術家換宿停留，並媒合藝術家與在地青年團體合作共創，讓藝術家認識澎湖，以觸發其靈感創作；同時邀請藝術家帶領當地孩童進行藝術創作或音樂表演，並舉辦成果展演，激發孩子們的創造力及自信心。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 來自高雄市的青年龔靖怡，因就讀暨南國際大學而來到南投縣埔里鹿篙社區，去年與在地青年籌組「茶說旅行」團隊，訪談在地茶廠人員與茶農，辦理茶席串聯在地，讓民眾與從業人員互動，還出版鹿篙紅茶指南，讓旅人瞭解紅茶的基礎知識，對產業生態或歷史人文有更多認識。 青年署提到，民國113年「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」即日起徵件，3月15日中午12時截止收件，歡迎青年團隊踴躍提出申請，將關懷在地的想法成為在地發展的新動力，以實際行動關心家鄉土地。（編輯：張雅淨）1130225