在不断变化的地缘政治中，印度人找到了学习中文的新方法

在新德里繁忙的商业区卡罗尔巴格(以购物和二手汽车手机市场而闻名)的一条宁静的小巷里，有一所与众不同的奇特的机构：“美誉中文教育中心”。 在教室里，教师蔡朝宇正忙着在白板上写不同的中文词汇，并给在座的学生举例讲解。她在中文和英文之间切换，以便让学生更容易理解。 美誉中文教育中心是一所语言学院，自2011年以来一直在印度首都提供汉语课程。 它也是新德里历史最久的私立语言中心之一，专门向求职者、智库研究人员和学者、政府官员和商人教授中文。过去12年里，它已向近2,000名印度人教授汉语，其中大多数是在过去五年注册的。 在与中国面临挫折性经历和安全挑战之后，印度政府已将汉语从《国家教育政策2020》中提供给中学生的外语课程名单上删除。 但现在，在两国紧张关系的推动下，印度的汉语学习正在经历另一个巨大的转变。学习者再次寻求这门语言，他们关注的不再是为了旅游或工作而学习汉语，而是希望在掌握了中文后到智囊团、学术界、大公司和政府机关寻求就业机会。 新德里美誉中文教育中心联合创始人兼主任萧中梅（Nancy Hsiao）说：“在该中心初创的2011年至2013年间，印度学生并不多。但是在中国领导人习近平2014年9月第一次访问印度后，人们对汉语的兴趣开始高涨。” “华为等公司来了，产业链就从那里开始。他们需要劳动力和翻译人员，”萧中梅告诉美国之音。 过去二十年来，精通汉语笔译和口译的印度人在促进印中双边贸易增长方面发挥了关键作用。然而，新冠肺炎疫情和2020年加勒万河谷冲突对却对两国的交往造成了严重打击。 许多中文翻译和学习者随之失业，导致汉语课程的招生下降，学校关闭，人们转向学习其他语言。 尽管如此，在两国之间持续紧张的局势推动下，印度的汉语学习并没有因此而消失，而是出现了显着的转变。 随着全球供应链的转移，来自台湾的公司带来了新的就业机会，印度人对汉语的需求也跟着回升。 上个星期，台湾和印度签署了一项协议，引进印度移民工人前往台湾，以缓解劳动力紧缺的问题，一下子使台湾外劳的来源国从东南亚扩展到了印度。台湾是去全球半导体等产业的重要基地，但是却面临着人口老龄化的社会问题。 瓦什维·库马尔（Vashwi Kumar）是美誉中文教育中心一个20岁的学生，她正在学习汉语。她说：“我热爱中国文化，所以除了学习语言外，汉语还会对我的学术学位有所帮助。我对中国文化、戏剧和歌曲非常感兴趣。” 她说，“我在德里大学学过中文，但向以汉语为母语的人学习和跟学过汉语的印度人学习是非常不同的，因为他们发言的语调不一样，尤其是教学方式也有很大不同，所以我更喜欢跟以汉语为母语的老师学习。” 教室里的另一位学生塞隆·莫因森·马林（Selung Moingson Maring）今年也是20岁，从印度东北部的曼尼普尔邦来新德里学习汉语，因为他打算去台湾大学攻读学位，所以他在去那里之前想先学习基础汉语。