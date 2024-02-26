南京大火親歷者講述恐怖逃生經歷 【新唐人北京時間2024年02月26日訊】「太恐怖了，真的特別恐怖。」家住江蘇南京市雨花台區明尚西苑6棟20層的李斯斯（化名）這樣形容著自己與上初中的兒子的逃生經歷。2月23日凌晨，該棟樓發生大火，導致至少15人遇難，44人受傷。 李斯斯2月24日晚上接受大紀元記者採訪時表示，回想自己的逃生經歷現在都感覺很恐怖，「當時有很多意外狀況，只要發生一點（差錯）你就可能活不了。」 23日凌晨4時39分左右，正在睡夢中的李斯斯被「救命」的喊聲驚醒。她拉開窗簾，發現外面一股股的濃煙正在往上冒，意識到是著火了，她連忙叫起睡在另一房間的兒子。 「我就給他拿了一套衣服，我自己是沒有穿褲子的，然後拿了手機和鑰匙，直接就往外跑。」 一打開門的時候，發現整個樓道全是濃煙，什麼都看不見，左右鄰居們也都從家裡跑出來了，但是因為濃煙根本看不到對方。李斯斯意識到，出大事了。 她拽著兒子從安全通道往下跑，「我們沒有帶濕毛巾，沒有任何措施，當時我沒想起來。」 他們往樓下跑了幾層，結果跑不下去了，又返回來往樓上跑，跑了幾層也不行，煙越來越大。當時她自己都不知道在幾層樓，幸虧安全通道裡有窗戶，很多人都是站在窗戶前輪流將頭探出窗外呼吸一些相對新鮮的空氣才得以活下來。 李斯斯表示，兒子比自己冷靜得多，告訴她對著窗外呼吸，而且兒子當時拿著手機打119，消防員告訴他們如果屋內沒有著火最好在屋內等待救援。 「我們那個時候已經出來了，根本回不去，我當時頭很昏，感覺腿軟，我想走不掉了，我就想著誰能把我家小孩帶下去。」她說。 然後消防員又告訴他們如果當時的地方相對比較安全，可以在那裡待著不要動。李斯斯表示，不知過了多久，從樓上下來了一位消防員，領著他們跑到一樓出來了，她到現在都不知在安全通道裡有多少人，最後只顧著跟隨消防員逃出來。 她跑出來以後發現自己與兒子都變成了黑人，自己褲子也沒有穿，一位女士給了她一條褲子，還給他們倒了熱水喝。 目前，他們與其他居民五百多人被安排在酒店裡，要住到什麼時候也不清楚。出來以後她發現自己的手臂上、身上有一些傷痕，她與兒子去醫院做了全身檢查，沒有什麼大礙。 「不想住了，肯定很多人都不想住了。後面看社區先怎麼安排，走一步看一步。」李斯斯表示，她居住的20層樓燒得不算嚴重，樓上燒得特別嚴重，家裡現在變成什麼樣子一無所知。 據官方通報，此次火災為6棟建築地面架空層停放電動車處起火引發。失火樓棟共34層，火勢是從一樓通過樓梯天井一直往上燒。6棟共有居民762人。 該小區早在2020年就有住戶多次向街道與物業反映架空層電動車的問題，但未有實質性應對措施。該小區2019年曾發生火災，因不少居民把電動車停放在架空層引發投訴。 （轉自大紀元/責任編輯：李紅） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/26/a103856785.html