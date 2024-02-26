好戏连连 就在新加坡 新加坡旅游局开年好戏再登场，邀您入戏狮城

上海2024年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2月9日新中互免签证政策正式实施后，新加坡成为了许多消费者们所青睐的春节度假胜地，更有望成为更多人的出行目的地首选，与“Made in Singapore就在新加坡”全新品牌主题一起，让“心想狮城”的美好期待落地生根，开花结果。游客们将通过一系列隐藏的宝藏玩法和独特体验，入戏狮城，开启一场与众不同的“新”意之旅。

农历新年伊始，新加坡旅游局“Made in Singapore就在新加坡”品牌活动再升级，借助3D户外广告的形式，生动形象地还原了新加坡的经典景点，文化特色和人文故事。在去年11月，新加坡旅游局就以“好戏登场”为概念，通过沉浸式互动音乐剧的形式向中国市场发布了全新品牌主题——“Made in Singapore就在新加坡”。时隔3个月，本次面向中国消费者推出的品牌活动以“好戏连连”的概念，携手小红书，继续传递新加坡“日常却不寻常”的狮城精彩，并鼓励消费者成为好戏主角，在狮城开启龙年好戏。

全民互动 好戏连番上演

2024年2月，新加坡旅游局联合小红书“灵感挑战赛”IP，于线上开启了“好戏连连，就在新加坡”品牌活动。本次活动利用互动机制邀请了全国的消费者们捕捉身边的好戏灵感，并通过H5互动页面，探索了新加坡的更多新鲜玩法，进一步引发消费者对于新加坡旅游的兴趣。除此以外，新加坡旅游局还在潮流打卡地上海新天地设置了丰富多彩的线下活动体验空间。从2月23日至3月10日，新加坡旅游局特别定制的户外裸眼3D大屏，限时登陆了上海新天地，将多出狮城好戏精彩放送，成为城中打卡新热点。

在大屏之上，由滨海湾花园里的擎天树丛构建而成的花园之境，带给人们震撼的视觉冲击。它挑战了传统的花园概念，以艺术手法重构了自然，将迷人的自然景观与尖端科技相结合，以可持续为宗旨的设计充分展现了狮城这座“大自然中的城市”的独特魅力。第二幕则展示了狮城特色美食辣椒螃蟹制作时的表演艺术，生动再现了传统与现代交融的新加坡本地小贩美食文化，在煎炸炒煮中感受人间烟火，体验多元文化。第三幕由娘惹排屋开启的橱窗奇遇更是引人入胜，透过橱窗内复杂精美的工艺品，能够看见新加坡本土丰富的文化遗产和工艺底蕴的缩影，无限的活力和创新热忱都注入了这场奇遇之中。这三幕脱颖而出的好戏在3D大屏上轮番上演，让观众们身临其境，体验“就在新加坡”的精彩日常。

除了大型裸眼3D大屏装置外，本次快闪活动还拥有多个体验区域，展现了狮城的多元面貌和隐藏玩法。在「奇妙之境」里，可以一览新加坡的地标建筑，感受壮丽的城市天际线。「繁星月夜」之中，则可以瞥见滨海湾花园的夜间奇景，精彩的灯光音乐秀只有在夜幕降临时才悄然上演，给狮城丰富多元的夜生活增添了色彩。走进「橱窗奇遇」，就仿佛置身于新加坡，在充满当地民族特色的建筑内，阅读不同的窗内故事。打开窗户，每一帧都是独特的奇遇，从小印度商店到新加坡莱佛士酒店，从娘惹风味到路边小酒馆，摩登的都市场景和传统的历史风貌在这里交汇，折射出狮城万象。在这个多元空间内，消费者移步换景，仿佛置身于狮城舞台之上，在连续好戏之中看见不一样的新加坡。

活动期间，现场还派发了充满故事感的明信片，邀请消费者们利用特殊定制的明信片作为拍摄道具来与3D大屏互动，发布打卡灵感笔记，实现线下到线上的双重联动，框出好戏新视角。与此同时，参与互动打卡的消费者们还有机会通过现场摆放的“彩蛋机”延续好戏，收获惊喜。



明信片/ 彩蛋机互动打卡

心想狮城 好戏精彩不断

在舞台之上，狮城的好戏接踵而至，高潮迭起，也引路消费者们前往新加坡，在日常生活中寻找更多不寻常的精彩。作为国内热门出境游目的地，新加坡在2024年依然“好戏连连”，将持续推出一系列充满“新”意的旅游体验，探索各项隐藏玩法。游客们可以加入牛车水的五脚基节（Five Footway Festival），穿越时空感受60、70年代的传统民俗风情，也可以去打卡《猫和老鼠》（Tom and Jerry）壁画，感受经典动画与新加坡这座多元城市丰富文化的和谐融合。

不仅如此，风靡英美的实境灯光秀“哈利波特：禁忌森林之旅”已于2024年2月3日在圣淘沙完成了其在亚太地区的首次亮相，并持续开放至4月21日。该体验以《哈利波特》和《神奇动物在哪里》系列中标志性的禁忌森林和奇特生物为灵感，游客们可以沿着灯光下的森林小径，发现魔法世界里的精彩时刻。

新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志先生表示：“新中免签协定的落地生效，点燃了中国游客的热情，并且为新中双方的商务和休闲旅游方面都提供了更多的便利。新的一年，我们会继续致力于讲好‘Made in Singapore就在新加坡’的品牌故事，让中国消费者的狮城之旅能够成为他们人生好戏中的独特一幕，让‘新’式日常成为他们难以忘怀的‘不寻常’。随着上海和广州品牌推广活动的落地，我们不断向中国消费者推出了更多优质的新加坡旅游产品和创新体验。在不久的将来，我们也会在成都和北京陆续开展‘Made in Singapore就在新加坡’品牌主题活动，大家敬请期待。”

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