华为助力全球运营商，拥抱5G-A商用元年，引领智能世界

西班牙巴塞罗那2024年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — MWC24 巴塞罗那期间， 华为以"引领智能世界"为主题，与全球运营商客户、行业伙伴、意见领袖等一起探讨如何促进"网云智"协同创新，推动数智化转型深入发展，繁荣产业生态，加速5G商业正循环，拥抱更繁荣的5G-A时代。

华为Hall1主展馆以"数智世界，万物智联"为设计理念，未来智能世界的数字基础设施将会跟社会、生活、产业深度融合，个人、家庭、企业、车联等业务场景对网络能力提出更高的诉求。此次展会，华为展示了全系列、全场景的5.5G产品解决方案，包括5G-A、F5G-A、Net5.5G等。华为将与全球运营商客户、行业伙伴一同，迎接挑战与机遇，引领未来智能世界。



MWC24 巴塞罗那华为Hall1展区

截至2023年底，全球已有超过300张5G商用网络，超过16亿5G用户。5G进入高速发展期，全球5G用户增长速度是4G同期的7倍。在2023年全球知名机构测试中，华为在德国、奥地利、荷兰等重要城市助力运营商网络体验取得测试第一。

华为与全球领先运营商和产业伙伴协同创新，不断满足5G-A新应用和新场景跃升的业务需求，推进5G-A技术验证和网络部署，共同拓展5G-A新商业。截至目前，华为助力运营商客户在全球20多个城市启动5G-A商用验证和测试。在中东，5G-A已成产业共识，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)六国均已完成5G-A 10Gbps速率验证以及RedCap和Passive IOT等新业务孵化。中国内地，三大运营商已启动全国重点城市的5G-A网络部署，并全面开展联人、联物、联车、联行业、联家庭的五联业务探索；在中国香港，运营商完成C-band+毫米波的5G-A万兆测速验证，并启动发放5G-A FWA业务；在芬兰，运营商在商用网络上完成5G-A技术验证，实现超过10Gbps峰值速率和Passive IoT的技术验证；在德国，运营商通过6GHz多载波突破12Gbps峰值速率。

此次MWC24 巴塞罗那展期间，华为发布通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标，大模型提供基于角色和基于场景的智能化应用，助力运营商赋能员工、提升用户满意度，全面使能网络生产力。

2024是5G-A商用的元年，华为将与全球运营商一起积极探索向5G-A时代的演进，构建极致体验、高效协同、绿色低碳、高稳智能的泛在网络，推动数智化转型深入发展，引领智能世界加速到来。

华为企业业务以"引领数智基础设施，加速行业智能化"为主题亮相MWC24 巴塞罗那，重磅发布十大行业数智化解决方案，及系列旗舰产品，携手全球客户、伙伴，共探数智化创新与实践，致力于成为行业数智化转型最可信赖的合作伙伴。

华为终端业务携一系列高端、时尚、科技新品耀目亮相MWC24 巴塞罗那。华为展台Fashion Forward（时尚，更跨越）、Creation of Beauty（创作至美）、Fitness & Health（运动健康）等体验区，展现了华为让科技进一步融入消费者生活，丰富场景化体验的极致追求。2024年，在持续做好技术创新的同时，华为终端业务致力实现进一步跨越，以创新的技术，为全球消费者打造丰富的个性化生活方式。

MWC24 巴塞罗那于2月26日至2月29日在西班牙举行。华为展区位于Fira Gran Via 1号馆1H50展区。2024年是5G-A商用元年，华为将与全球运营商、合作伙伴一起，携手共进，促进"网云智"协同创新，推动数智化转型深入发展，繁荣产业生态，加速5G商业正循环，拥抱更繁荣的5G-A时代。欲了解更多详情，请参阅: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2024

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