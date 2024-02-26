全球首个拉科酰胺缓释制剂—-奥科达MOTPOLY XR™在美国正式上市

新泽西州皮斯卡塔韦2024年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 奥科达制药（以下简称"奥科达"）是一家专注于品牌药和高端仿制药的国际化专业制药公司。2月20日，奥科达宣布其自主研发的品牌药——MOTPOLY XRTM (lacosamide)缓释胶囊C-V(100,150和200mg)在美国正式上市。MOTPOLY XR被批准用于治疗成人和体重至少50公斤的儿科患者的部分发作性癫痫发作。

MOTPOLY XR 与 Vimpat®（拉科酰胺）薄膜包衣片 C-V 生物等效，并提供等效剂量的每日服用一次的新选择。该产品将在美国通过零售药店进行销售。

奥科达首席执行官李守峰博士表示："作为我们第一个进入美国市场的品牌药产品，MOTPOLY XRTM标志着奥科达发展的一个重要里程碑。经过前期扎实的商业化筹备工作，MOTPOLY XRTM将得到完整的商业体系支持，包括市场准入、临床学术推广、网络销售、慈善援助计划等。"

欲了解更多信息，请访问 www.MotpolyXR.com ，并查看完整的处方信息。

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