华为云携十大系统性创新亮相巴塞罗那 打造最适合AI的基础设施

巴塞罗那2024年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年2月25日，主题为"一切皆服务，加速千行万业智能升级"的华为云峰会在巴塞罗那隆重召开，汇聚来自运营商、金融、互联网等多个行业的超过500名企业高层和技术专家。华为云向与会者展示了面向AI的十大系统性创新以及盘古大模型的丰富行业实践，打造最适合AI的基础设施，加速千行万业智能化。

华为高级副总裁、欧洲地区部总裁鲁勇在致辞中表示："未来十年，智能化将是欧洲的巨大机会窗。华为希望利用所擅长的ICT技术，帮助全球客户和伙伴抓住智能化这一历史性的战略机遇，我们也希望与欧洲的客户和伙伴持续合作，共同推动千行万业的智能升级。"

华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳在致辞中表示："华为云是全球发展最快的云服务商之一，我们始终希望为客户带来最前沿技术和最好的本地服务，为客户提供最好的选择。在过去的几年，华为云陆续在爱尔兰、土耳其、印尼、沙特等地提供本地云服务，让客户轻松访问性能最好的云；在全球获得超过120项安全合规认证，为客户提供真正可信、安全合规的云服务；通过GoCloud和GrowCloud生态框架赋能合作伙伴，与华为云共同成长。当前，AI已成为下一次工业革命的重要推动力，正在重塑一切。华为云将持续创新，为全球客户打造可信赖的云底座，加速千行万业的智能升级。"



华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳

当前，大模型为传统应用带来了新的生产方式、交互方式、业务范式和商业模式，也让AI成为云计算产业发展新的增长曲线。然而，AI落地行业是一项复杂的系统工程。华为云CTO张宇昕在演讲中表示："华为云将通过系统性创新帮助各行各业加速智能化。一方面实现‘AI for Cloud’，通过AI和大模型来重塑行业的各种应用，同时重塑华为云软件开发、数字内容生产等服务，为客户提供更好的体验；另一方面实现‘Cloud for AI’，通过基础架构、AI-Native存储以及数智融合等方面的创新，让企业能够更高效、更便捷地训练和使用大模型等AI技术。



华为云CTO张宇昕

华为云首席产品官方国伟表示："AI和大模型高速发展，对多样性算力协同的技术架构、极致性能的云原生算力、海量数据的存储读写、安全合规、精益治理、灵活部署等云基础设施的多个方面都提出了更高的要求。当大模型步入规模化应用阶段，云计算就是AI大模型创新发展的土壤。只有将AI技术和云相结合，才能在智能时代实现新的飞跃。华为云坚持系统性创新，构建业界领先的AI-Native云基础设施，加速行业智能化，助力企业在大模型时代快人一步。"

会上，华为云展示了面向AI的十大系统性创新，打造最适合AI的云基础设施。

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全球存算网KooVerse：截至目前，华为云已经在全球30个地理区域部署85个AZ，覆盖170多个国家和地区，构建统一架构的全球一张网，提供计算、存储、网络、安全等基础设施服务，打造50ms优质体验时延圈，帮助客户业务快速触达全球。

分布式QingTian架构：大模型时代对算力有着全新的要求，每18个月算力需求增加10倍，已远超摩尔定律。华为云推出分布式QingTian架构，打破传统主从式结构，突破算力、存储和网络的边界，实现多元算力的对等全互联，为客户提供最佳AI算力基础设施。

AI算力云服务：华为云AI云服务提供了澎湃的AI算力，支持万亿级模型训练；提供更长稳的AI算力服务，千卡训练30天不中断，长稳率达到90%，断点恢复时长不超过10分钟；提供盘古大模型100+能力集、100+内化后的开源大模型，让大模型开箱即用。

AI-Native存储：大模型需要海量的训练数据，对存储提出了新的挑战。华为云独创了具备220TB超大带宽和微秒级超低时延的内存服务EMS，提供基于SFS Turbo文件存储技术的大并发缓存服务，将10亿条数据和元数据的准备时间从100小时缩短至5小时；基于OBS对象存储技术构建的低成本大容量知识湖服务，将存储TCO降低30%。

端到端安全体系：围绕大模型应用全生命周期，华为云提供覆盖运行环境安全、训练数据安全、模型自身安全、生成内容安全和应用安全的端到端安全方案，保障"百模千态"健壮、安全、合规地服务各行各业。

GaussDB数据库：华为云新一代企业级分布式数据库GaussDB，具有高可用、高安全、高性能、高弹性，高智能、易部署、易迁移等特点。例如。在高可用方面，GaussDB可实现同城双集群RPO=0，软硬件故障完全隔离，7*24小时服务在线；在高安全方面，获得国际CC EAL4+源码级认证；同时，GaussDB是全球首个AI-Native数据库，将AI能力应用到数据库的迁移、部署、维护等环节，支撑企业高效构建和使用数据库。

华为中央软件院数据库实验室主任Dr Nikos Ntarmos表示："GaussDB融入了华为在数据库领域20多年的技术积累、以及华为30多年对企业服务的质量与可信规范，在‘五高两易’方向上持续构建竞争力，目标给世界一个更优选择，成为承载企业核心交易业务与数据处理的核心基石。"

数智融合解决方案：随着大模型的爆发，"Data+AI"正在走"Data4AI/AI4Data全面融合"。华为云通过统一的数据资源和元数据技术LakeFormation，将分散的多个数据湖/仓构建为一个逻辑数据湖，做到一份数据支持多种数据分析引擎和AI引擎共享使用，数据0搬迁。通过融合DataArts、ModelArts、CodeArts三条生产线能力的协同⼯作台，让数据和AI工作流pipeline统一编排和调度，以实时数据驱动模型的在线训练和推理。同时通过打造AI for Data的智能引擎，让整个数据治理全流程，包括数据集成、开发、质量管理、资产管理等更加智能化。

媒体基础设施：为拥抱AIGC和3D互联网带来的巨大变化，华为云构建了效率更优、体验更佳、以持续演进为目标的媒体基础设施。华为云媒体服务产品部总裁吕阳明表示，在效率提升方面，华为云提供了MetaStudio数字内容生产线，包括Workspace及基于AIGC的虚拟数字人等服务，以更快更好地实现内容生成；在体验提升方面，华为云推出了直播、低时延直播和Spark-RTC实时交互服务，提供更流畅的直播体验；同时，华为云将效率和体验深度融合，使能业务创新，提供AIGC内容和用户实时交互融合的3D虚拟空间服务。这些媒体服务可以应用于广泛的行业特定解决方案，帮助客户提升效率、体验和业务创新。

Landing Zone：为满足上好云、用好云、管好云的客户诉求，华为云基于华为公司多年自身企业治理经验以及帮助企业实现数字化转型的成功实践，系统性提出华为云Landing Zone方案。该方案从IT治理基础场景下多账号组织管理、网络规划、身份与权限、合规审计和成本管理等八大维度，按照最佳实践指导企业搭建上云环境，实现多账号的资源共享和"人财物权法"的统一管控。

多样化部署形态：华为云盘古大模型的各种能力、以及大模型赋能的各种云服务，都支持公有云、专属云以及混合云等不同部署模式。例如，很多企业希望建立自己专属的AI平台和大模型，可以通过华为云Stack混合云平台，在企业的数据中心部署AI云服务和大模型的关键产品，打造企业自己的专属大模型。

除了推出面向AI的十大系统性创新，为推动AI技术在全球的快速落地和发展，华为云今年还将聚焦云原生和AI技术的深度融合，以"Leap with Cloud Native×AI为主题，开启创原会全球跃迁之旅，在全球多个国家举办丰富的技术交流，深度探讨云和AI结合的技术创新，以及卓越实践。

2月26~29日，2024年世界移动通信大会在巴塞罗那隆重召开，华为云将携手客户、伙伴带来丰富议题，包括产品解决方案发布会、中企出海论坛、创原会圆桌等，也将展示盘古大模型、GaussDB数据库、数智融合、数字人、软件开发等创新产品和成功实践。

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