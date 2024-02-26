TCL亮相MWC2024：发布多款搭载"未来纸"技术新品与多元5G产品矩阵

西班牙巴塞罗那2024年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年2月26日，TCL携多款智能移动终端产品亮相2024世界移动通信大会（MWC），不仅重磅发布迄今为止最全5G 产品全家桶，包括高性价比5G手机、平板以及智能连接等多款新品，此外，备受海外媒体及消费者青睐的”未来纸”护眼显示技术及多款终端应用也齐亮相，为用户的眼部健康保驾护航。

TCL通讯首席执行官张欣表示：”TCL紧随全球5G高速网络应用的发展趋势，此次MWC共推出七款5G新品，为用户提供丰富的5G产品选择，同时，凭借我们在显示技术领域的积淀和创新，”未来纸”护眼显示技术正在应用于更广泛的智能终端，从平板到手机，TCL不断突破技术壁垒，以满足消费者多元化需求，为用户提供更优质、更智能化、更人性化的科技体验。”

TCL“未来纸”——护眼黑科技，打造舒适阅读新体验

为应对日益增长的终端屏幕使用时长带来的眼部疲劳问题，TCL”未来纸”（NXTPAPER）技术应运而生，这款护眼”黑科技”将为用户提供更健康的视觉体验。最新的”未来纸”3.0技术，在延续前代产品的防眩光和硬件级低蓝光护眼技术的基础上，新增多项优化视觉体验的功能。通过模拟自然光传播模式以及集成自适应色温传感器，”未来纸”3.0技术能够为用户营造在自然光下阅读纸质书籍的视觉感受，使用户无论何时何地都能沉浸在舒适且无负担的阅读体验之中。

TCL NXTPAPER 14 Pro采用14英寸2.8K分辨率显示屏，应用联发科天玑8020芯片，RAM运行内存高达12GB，ROM存储可达256GB，性能强劲。在续航及充电方面，它配备12000毫安时电池，适配33W快充，另外，采用CPL圆偏振光和DC调光技术，能有效减少用眼疲劳； 值得一提的是，位于产品顶端的切换按钮，使用户可一键轻松切换不同的显示模式，包括原彩、更低饱和度的彩墨模式或适合阅读的单色黑墨模式，让用户能够更便捷地享受这款”效率神器”带来的舒适阅读体验。作为目前世界上首款搭载该技术的平板电脑，在今年1月的国际消费电子展CES 2024首次亮相以来，TCL NXTPAPER 14 Pro已收获了行业媒体的高度赞誉。



TCL NXTPAPER 14

除此之外，在本届巴塞罗那MWC上，TCL还发布了搭载最新”未来纸”3.0技术的新款平板电脑TCL NXTPAPER 14。该产品采用14.3英寸分辨率2.4K显示屏，搭载10000毫安时电池及8+256GB 内存组合，以更具性价比的优势满足用户的广泛需求。

与此同时，即将登陆美国市场的TCL TAB 10 NXTPAPER 5G也成为TCL首台具备5G功能的”未来纸”（NXTPAPER）平板，兼顾5G 高速连接及护眼显示，搭载10.4英寸2K分辨率显示屏，尤其适合家庭聚会或出行时使用。

TCL 50系列智能手机—— 夯实”全民5G“, 丰富用机选择

此次MWC全新发布的TCL 50系列智能手机阵容强大，凭借多样化功能配置，满足用户的多元化需求。尤其是针对当今消费者日益增长的娱乐功能诉求，TCL 50系列统一标配双扬声器和大尺寸显示屏，以提升综合视听体验。

针对美国市场，TCL 50 XL NXTPAPER 5G与TCL 50 XE NXTPAPER 5G两款旗舰产品备受瞩目，两者均搭载了 “未来纸”3.0技术，引领护眼显示手机新趋势。对于更喜欢传统显示屏的用户，TCL还推出了TCL 50 XL 5G、TCL 50 XE 5G和TCL 50 LE机型，以满足不同用户的择机需求。

针对全球其他区域，TCL 50 5G与TCL 50 SE凭借出色的产品性能，将进一步升级用户的移动终端使用体验。TCL 50 5G配置了6.6英寸90Hz HD+显示屏，最大可支持4+4GB RAM，内置5010毫安时电池，并集成DTS音效，无论是办公还是日常生活场景，都能确保流畅、稳定的使用体验。该机型已获得谷歌AER认证。



TCL 50 XE NXTPAPER 5G

TCL 50 SE则更进一步凸显娱乐功能。该机搭载了6.8英寸FHD+屏幕，双扬声器叠加DTS提供的3D立体音效，让你随时随地享受”口袋影院”带来的视听盛宴；12GB RAM及256GB海量存储空间，告别手机空间不足的问题；配备了5010毫安时大电池及33W快充，显著提升设备的续航能力。

TCL 5G智能连接设备——赋能高效连接，让连接更智慧

此次MWC，TCL 还发布了三款智能连接设备。TCL LINKKEY IK511业内首款搭载骁龙®X35 5G调制解调器及射频系统的RedCap Dongle，是5G RedCap技术在 M2M（Machine to Machine）以及消费级领域商业化的一个重要里程碑，赋能用户以更优惠的价格享受5G带来的高速体验。对5G网络有更严苛需求的用户则可以选择TCL LINKKEY IK512 Dongle，2.46Gbps的速率能够满足更高宽带，更强稳定性以及低延时场景需求；针对居家及小型商业环境，TCL LINKHUB HH132Pro CPE采用Wi-Fi 6先进技术，能同时支持256台设备连接，在线体验无缓冲流畅”冲浪”，领先的5GHz 3T3R天线阵列扩展有效地消除了信号死角，实现高达600Mbps的下载速度和150Mbps的上行速度的无差别联网。



TCL LINKKEY IK511

价格及售卖区域概览

TCL NXTPAPER 14 Pro：发布价格为549美元起，已在亚太区域率先开卖，并陆续在全球售卖；

TCL NXTPAPER 14：发布价格为399美元，今年将陆续在全球售卖；

TCL TAB 1O NXTPAPER 5G ：发布价格249美元，将在今年第二季度在北美开售；

TCL 50 5G: 发布价格为149.99 欧元起，将于今年第二季度在欧洲及中东非区域开卖，并陆续在全球售卖；

TCL 50 SE: 发布价格为149.99欧元起，将于今年第二季度在欧洲及中东非区域开卖，并陆续在全球售卖；

TCL 50 XL NXTPAPER 5G: 北美市场专供机型，预计售卖价格不高于229美金，将于今年第三季度开卖；

TCL 50 XE NXTPAPER 5G: 北美市场专供机型，预计售卖价格不高于199美金，将于今年第三季度开卖；

TCL 50 XL 5G: 北美市场专供机型，预计售卖价格不高于169美金，将于今年第二季度上架Metro by T-Mobile运营商渠道。

TCL 50 XE 5G: 北美市场专供机型，预计售卖价格不高于149美金，将于今年第三季度开卖；

TCL 50 LE: 北美市场专供机型，预计售卖价格99美金左右，今年陆续售卖。

TCL已在全球50个国家和地区推出了数十款智能手机、平板电脑、耳机和智能连接等智能生态产品，未来，TCL将继续保持和运营商合作伙伴的深入合作，深耕护眼技术革新，持续推动全民5G普及，以更值得信赖的产品和服务惠及全球消费者。

想要了解更多新品信息，请访问TCL官网：http://www.tcl.com

关于TCL电子

TCL电子（1070.HK）是全球发展最快的消费电子公司之一，也是世界领先的家电、手机、平板和移动设备制造商之一（TCL 通讯是TCL电子的全资子公司）。近40多年来，TCL一直在全球范围内运营其制造和研发中心，产品销往北美地区，拉丁美洲，欧洲，中东，非洲和亚太地区的160多个国家。TCL专门从事电视，手机，音频设备和智能家居产品等消费电子产品的研发和制造，隶属公司”AI x IoT”战略。有关TCL移动通讯类业务的更多信息请访问：http://www.tcl.com/global/en.html 。

TCL是TCL集团的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com