浪潮云洲成功入选2023年工业互联网试点示范名单

济南2024年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，2023年工业互联网试点示范名单公示，浪潮云洲旗下国器智眸（重庆）科技有限公司申报的"基于云边端协同的智能视觉检测装备"项目成功入选。

为深入贯彻《国务院关于深化"互联网＋先进制造业"发展工业互联网的指导意见》，进一步提升工业互联网网络、标识、平台、安全等设施建设和融合应用水平，发掘推广更多新模式、新业态、新场景，2023年工业互联网试点示范遴选工作围绕新技术类、工厂类、载体类、园区类、网络类、平台类、安全类7大类27个具体方向开展。

浪潮云洲申报的"基于云边端协同的智能视觉检测装备"项目成功入选新技术类工业互联网+边缘计算方向试点示范。该项目以云边端为基础架构，通过云端底座离娄机器视觉智能创新平台、边端白泽智脑边缘算法平台以及端侧行业智能视觉装备产品，实现精准高效的图像处理和分析，为汽车、新能源、仪器仪表、消费电子、半导体、电缆、能源化工等行业提供全栈技术支撑，赋能客户快速实现智能制造，收获降本增效价值。

此次入选工业互联网试点示范名单是对浪潮云洲智能视觉检测装备产品能力和机器视觉行业应用实践的充分肯定。

下一步，浪潮云洲将充分发挥试点示范作用，加大研发投入，持续完善产品体系，面向目标行业进行规模化推广应用。

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