舍弗勒再次荣登CDP气候变化"A"级榜单

舍弗勒在 CDP 气候变化组别中再次获评" A "级

CDP 评级结果是对舍弗勒可持续发展战略的高度认可

"气候行动计划"助力加快可持续发展战略实施

赫尔佐根奥拉赫2024年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 凭借在企业透明度和可持续发展方面的出色表现，舍弗勒集团再次获得国际非营利性环保组织CDP的高度认可，在2023年气候变化组别中获评"A"级，在水安全组别中获评"A-"级。根据CDP 2023年气候变化调查数据显示，舍弗勒从21,000多家参评企业中脱颖而出，成为少数获评"A级"的企业之一。

可持续发展战略得到高度认可

CDP拥有全球最大的环境信息披露数据库，该中心每年收集企业在温室气体排放、气候风险状况以及减排目标和战略方面的数据和信息。舍弗勒集团首席执行官克劳斯•罗森菲尔德表示："舍弗勒在气候变化领域再次获评‘A’ 级，这不仅传达了一个重要信号，也是对我们可持续发展战略成功实施的肯定。不过，要实现公司的宏远目标，我们还许多工作需要开展。"

舍弗勒入选CDP "2023年A级榜单"，表明公司提供的数据质量高，信息完整。这些数据不仅让公司对环境影响有一个全面的了解，还有助于公司持续推进转型，加速实现气候保护目标。舍弗勒在CDP评分中的优异表现也表明公司在数据收集、实行透明气候报告制度以及将气候保护因素进一步融入业务流程等方面在持续改进。

在CDP气候变化组别下的大部分指标中，如企业战略、减排措施和排放报告等，舍弗勒均符合越来越严苛的要求。舍弗勒在开展气候相关的风险管理工作以及披露机遇和风险（例如在电驱动事业部转型中遇到的机遇和风险）过程中保持高度透明，这方面的优异表现也提升了公司的CDP评分。2022年，舍弗勒集团温室气体排放目标获得"科学碳目标倡议"（SBTi）认证，确认其符合该组织的标准和建议，进一步体现了舍弗勒在实现气候目标方面较高的透明度。舍弗勒于2022年制定的"气候行动计划"也对公司获得高评分起到了关键作用。根据该计划，舍弗勒将于2030年实现生产领域气候中和，到2040年实现供应链气候中和。

"气候行动计划"助力可持续发展战略实施

舍弗勒在水安全组别中的表现体现了公司对新增要求的积极响应。舍弗勒在业务战略、业务影响、水资源核算以及价值链参与等指标上，维持了去年所取得的最高分数，并在与水资源风险管理相关的指标中取得了与去年相近的高分。舍弗勒在2023年水安全组别中总体评分为"A-"。

CDP评分被广泛用于投资和采购决策，助力零碳、可持续和有活力的经济发展。CDP采用详细、独立的方法，对企业从A到D-进行评级。

关于舍弗勒集团在可持续发展的战略和成果，欢迎阅读公司最新的《可持续发展报告》：

https://www.schaeffler.com/en/group/sustainability/

图片：CDP

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com