管仁健觀點》人民幣能讓國際美人變中國閹人？

「人民幣如此多嬌，引無數台灣網紅競折腰。」自稱「國際美人」的網紅鍾明軒，2019年曾與總統蔡英文合拍影片，又多次抨擊中國小粉紅。甚至在與香港歌手何韻詩宣傳撐香港遊行時，宣稱現在香港人「完全是活在透明的監獄裡」。 但網紅的屁話，建議鄉民們最好是連聽都不用聽，免得浪費時間。他們今天可以說這樣，明天又可以說那樣。這幾天鍾明軒忽然到了中國，還公開旅遊影片，甚至還說： 「我說過仇中言論，被朋友建議警告過不要去中國。……沒有到訪過的國家沒有評論的權利，我們接收到的訊息不一定是真的。……我們很容易被社群媒體和官方的說法影響。……中國沒有大家講的那麼恐怖，是可以自由談論政治的。」 「這一趟一個人的中國行，確實改變了我心中對於中國的定義。……旅行都教會了我：『永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是。』……這趟旅途最後也讓我在自己的日記上寫道：在未來，如果有個國家我從未到訪過，那我也就沒有可以評價這個國家的權利。」 看來人民幣果然是萬能，政客奸商遇到了都要乖乖低頭，何況是見錢那個開的網紅。管你什麼國際美人，只要到了中國，XX也會自動脫落，變成不折不扣的中國閹人，乖乖配合大外宣，做一個堂堂不正的中國人。 鍾明軒為何送專輯告白蔡英文？ 但是奉勸中國小粉紅，以及在台灣配合中國五筒的藍白教協力者，看到鍾明軒的「內地跪舔行」，也別高興太早。這種網紅不會有什麼中心思想的，大家請看，3年前鍾明軒與蔡英文也是很麻吉的。 2021年1月31日《三立新聞網》政治中心魏聖凌報導〈鍾明軒送專輯告白 蔡英文親曬感謝文〉： 「網路紅人鐘明軒，2012年因翻唱歌手李佳薇的歌曲《煎熬》一炮而紅，…… 為了進攻唱片圈，鍾明軒集訓一年，在今年1月推出首張個人專輯，勇敢說出自己的內心話。 鍾明軒在專輯封面用黑色奇異筆簽名，並寫下一段話送給蔡英文，『你要我往光的方向走，我聽進去了。跟你分享我的小孩，謝謝你，謝謝台灣，我要繼續存在，希望你不要讓自己累壞，I love you，改天見』。 對此，今（31）日蔡英文在IG分享鍾明軒送的親筆簽名專輯，並發文寫道『在台灣任何人都能自由創作，謝謝國際美人鍾明軒跟我分享他的新專輯。在這張專輯中，我看見了明軒的企圖心，和他的勇敢。期待你能繼續堅持夢想，唱出你想傳達給這個世代的訊息。』 不僅如此，蔡英文最後更在文末標註了鍾明軒專輯裡的其中一首歌曲『當我說真話的時候我感到自由』。 此文一出，立刻引起網友熱烈討論，紛紛留言表示『鍾明軒很棒』、『能在台灣這片土地上生活真的很棒』……」 鍾明軒為何飆罵蔡英文「臭Bitch，幹」？ 3年前鍾明軒對蔡英文是極盡巴結，還要奉上自己的歌壇處女作，但這只是3年前。把時間軸再拉長，5年前的鍾明軒，對蔡英文又是另一副嘴臉了。 2018年6月23日，鍾明軒製作發布了一則《獻給蔡英文》的影片。為了不讓那些什麼性別平權的正義魔人，把性平自助餐當免費愛心餐，栽贓本魯是在「斷章取義」，專程打了影片逐字稿如下：