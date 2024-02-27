欧洲航天局与GSMA Foundry 携手合作，提供资金支持以推动地面卫星通信领域创新

西班牙巴塞罗那2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，欧洲航天局 (ESA) 与 GSMA Foundry 共同宣布一系列新举措，其中包括提供高达 1500 万欧元的资金支持，旨在促进移动和卫星行业合作，共同推动新的创新卫星和地面网络技术发展。

该合作伙伴关系在 2024 年巴塞罗那世界移动大会 (MWC Barcelona 2024) 上正式启动，重点聚焦五大关键创新领域，旨在协助电信企业创新融合地面和卫星通信，服务社会发展。这些举措旨在开创以往难以实现的全新收入渠道。GSMA Intelligence 最新研究估计，到 2035 年，卫星领域新创新有望为该行业注入 300-350 亿美元的额外收入，相当于在当前移动收入基础上增加 2.0-2.5%。

今天宣布的五大关键举措包括：

1. ESA 与 GSMA Foundry 携手开启一系列挑战，首次提供高达 1500 万欧元的 ESA 资助机会，促进创新和项目推进。

2. 扩展实验室网络访问，为希望与英国哈韦尔 ESA 5G/6G 中心和荷兰诺德韦克 5G/6G 电信实验室合作的 Foundry 成员提供服务。

3. 推出全新 GSMA 高级培训课程，深化对地面和非地面网络的理解，促进两者之间的合作。

4. 推出 非地面网络 (TN-NTN) 社区，促进新项目发展，为未来举措和活动提供明确的规划路线。

5. 实现生态系统统一，GSMA Foundry 和 ESA 将与更广泛的行业进行合作，共同努力实现地面网络和非地面网络的无缝互通。

ESA 5G/6G 非地面网络 (NTN) 项目办公室负责人 Antonio Franchi 表示："与 GSMA 合作开展一系列有影响力的举措，推进通过卫星和地面网络集成连接解决方案，ESA 对此感到非常荣幸。ESA 致力于实现随时随地与所有人互连的目标，与 GSMA 紧密合作是推动移动和卫星通信行业发展的关键一环。"

Franchi 补充道："我们也非常期待在 GSMA 展位通过多种互动功能展示 ESA 的工作，与世界移动大会的与会者进行互动！"

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