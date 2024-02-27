华为李鹏：拥抱5G-A，引领智能世界加速到来

西班牙巴塞罗那2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在MWC24巴塞罗那期间，华为高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏分享了ICT行业在智能化时代的战略新机会。

在题为"引领智能世界"的主题演讲中，李鹏表示："随着人类社会从数字世界到智能世界迈进，更高的网络需求被激发，5G-Advanced成为迈向智能化时代的‘必由之路’。2024年是5G-A商用元年，让我们面向明天的应用，建设今天的网络，引领智能世界加速到来。"

拥抱5G-Advanced，领航5G-A商用元年

李鹏表示，过去二十年，信息化和数字化给ICT行业带来了万亿美元的战略机会。面向更繁荣的智能世界，业界对网络不断提出"上行超宽带，宽带实时通信、全场景物联"等高要求，推动网络能力向5G-A快速演进，赋能创新的应用场景和商业模式。预计到2030年，全球智能经济将突破18.8万亿美元，为ICT行业带来全新的战略机会。



李鹏表示全球智能经济将为ICT行业带来全新战略机会

从中国、中东到欧洲，全球的领先运营商已经在多个商用网络中验证了5G-A的领先能力，覆盖智慧人联、家联、车联、场馆等多个场景。"万兆智慧之城"如雨后春笋，蓬勃生长。此次巴展，华为发布了全场景、全系列的5G-A产品解决方案和业界首个通信大模型，在网络体验保障、自动化运营运维等领域为运营商带来更多价值。

未来，随着网络技术的迭代，"信息流、时空流、价值流"将继续被重构，加速推动社会向智能化时代迈进。

智能化使能内容生产效率跃升，激发网络流量倍增，重构信息流

当今社会，随着智能技术发展突飞猛进，智能化应用日益丰富，塑造了行业新机会。

以AIGC为代表的智能化内容生产方式，以数字人、智能车为代表的新的连接对象、连接场景，以及云边端协同的"存算"新模式，将带来千亿GB的AIGC内容，释放万亿GB的流量红利。华为预测到2026年，AI会产生2500亿张以上的高质量图片、7000多万部短视频，"内容生产"迎来了大爆炸的奇点。

多元内容激发多维体验，驱动多量纲变现，重构价值流。

智能化应用的创新和普及，促使消费者与行业用户提高了对"上行速率、QoS、时延"等维度的体验需求，给运营商带来了多量纲变现的机会，为行业开拓出千亿美元的新增收空间。例如，中国运营商为直播业务设计了上行体验保障的套餐，实现了70%以上的ARPU增长。在交通领域，运营商基于5G新通话的位置服务、实时交互等能力，让车险用户可以一站式完成报案、查勘、理赔服务，实现了B2B2C新商业模式的升级。

联接突破时间和空间的限制，支撑新价值获取，重构时空流

5G高质量的网络联接能力，帮助用户打破时延瓶颈，突破空间限制。比如，基于大带宽、低时延的网络，用户可以通过云手机服务，无须受限于实体终端、享受云游戏、云办公等创新业务。以广域物联为例，从电网到制造，从仓储到物流，更多场景的物联需求要求网络支持10倍以上的联接密度与定位精度。

引领智能世界，先行者已在开拓前行的道路上。李鹏呼吁业界积极拥抱5.5G，为智能世界打造坚定的ICT底座，携手迈向更繁荣的智能世界。

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