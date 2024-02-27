蜗牛游戏宣布利用AI技术提升其开发流程

加利福尼亚卡尔弗城2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Snail, Inc. （纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称"蜗牛"或"公司"）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布将AI技术战略性地整合到其游戏开发流程中，这标志着公司在游戏创新领域的一个重要步骤。

通过不断评估最新的人工智能工具，蜗牛将在游戏开发过程中引入新的工具。公司正在利用前沿的“文本转3D模型”技术改变美术制作流程。同时，在游戏星球范围内，可以生成游戏资源和游戏生态。这些人工智能驱动的创新不仅提高了开发效率，而且还能创建更加身临其境、更引人入胜的游戏世界。蜗牛游戏的核心理念是 "玩家至上"，确保在质量和成本方面的最优化，并提供独一无二的游戏体验。

这种以玩家为中心的策略充分体现在蜗牛游戏最近的进展中。融合恐怖元素的社交推理游戏陷入“僵”局（Zombie Within）的发布，以及方舟: 生存飞升的高级游戏模组（ARK Survival Ascended’s Premium Mods）项目的推出，均展示了公司致力于倾听玩家反馈并通过创新发展丰富玩家体验的决心。陷入“僵”局是蜗牛热门社交推理游戏西部对决（West Hunt）的延续。此外，方舟: 生存飞升的高级游戏模组项目是面向游戏社区互动的前瞻性创新，旨在奖励模组创作者的创意并加强玩家互动和参与。通过提供业界领先的50%的收入分成模式，蜗牛游戏旨在激励创新，并鼓励开发高质量的游戏模组，以增强游戏体验，并给予玩家机会帮助参与塑造方舟系列游戏。

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai评论道："我们评估并将AI技术整合到我们的开发流程中，是我们在实现提供高品质且引人入胜的游戏的使命中向前迈进的一步。我们始终将战略重心放在玩家至上，并积极探索游戏开发的新领域。"

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如"预期"、"相信"、"可以"、"预期"、"应该"、"计划"、" 打算"、"可能"、"预测"、"继续"、"估计"和"潜力"，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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