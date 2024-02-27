华为发布Net5.5G全系列解决方案，激发运营商新增长

西班牙巴塞罗那2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在MWC24 巴塞罗那期间，华为数据通信产品线总裁王雷发布了Net5.5G全系列产品及解决方案。他表示：沉浸式终端及AIGC等超宽带应用蓬勃发展为运营商商业增长带来了新机遇，与此同时网络也需要面向未来持续演进。在2023年华为与产业伙伴一起定义了Net5.5G目标网架构，包括泛在万兆接入、400GE融合承载、超融合数据中心、网络自治自优等关键能力。本次围绕"将Net5.5G带入现实，激发新增长"，华为发布四大解决方案，包括移动承载、企业园区、融合承载及数据中心网络领域，全面支撑运营商商业成功。

Net5.5G移动承载：超宽是极致体验提供的基础，移动承载接入环需升级到100GE，满足超宽带应用的流量冲击，并通过体验优化保障，提供最佳体验，提升用户ARPU。华为基站路由器提供丰富的25/50/100/400GE能力，实现精准建网，大幅节省TCO。同时可兼容4G/5G/5G-A承载，保护投资。基于网络数字地图，应用级体验可视与优化实现VIP业务0拥塞，加速用户体验变现。

Net5.5G高品质万兆园区：运营商从传统专线业务延伸到企业园区，打开数字化网络管理服务新蓝海，丰富B2B产品组合，实现增收。华为全球首发全场景Wi-Fi 7系列产品，并通过高密接入，视频体验保障及基于网络数字地图的智能运维能力提升运营商的竞争优势，避免同质化竞争，加速ISP向MSP转型。

Net5.5G融合承载：运营商通过在一张网络提供更多业务，实现专线及专网新价值。华为提供骨干到城域端到端高密400GE，承载海量万兆联接服务；通过租户级切片专线，低时延选路，应用级可视等能力实现网络服务化，加速网络资源变现，实现增收。

Net5.5G超融合数据中心网络：新的算力出租服务可以帮助运营商在IDC机房，私有云的业务外实现新增长。华为通过高密800GE 数据中心网络使能高效算力供给，并提供即插即用能力，部署时间大幅缩短。支持业界领先的NSLB算法，网络吞吐从50%提升至98%，提升训练效率20%。

面向未来，华为将和产业伙伴一道，共同推动网络演进从理念走向实践，将Net5.5G带入现实，激发运营商新增长。

MWC24 巴塞罗那于2月26日至2月29日在西班牙举行。华为展区位于Fira Gran Via 1号馆1H50展区。2024年是5G-A商用元年，华为将与全球运营商、合作伙伴一起，携手共进，促进"网云智"协同创新，推动数智化转型深入发展，繁荣产业生态，加速5G商业正循环，拥抱更繁荣的5G-A时代。欲了解更多详情，请参阅: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2024

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