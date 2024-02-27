Moomoo进军马来西亚 锐意推动当地金融数字化

Moomoo成为首批获取正式资本市场服务牌照的科技券商，致力推动信息平权，激活当地资本市场

Moomoo 将以前沿科技、极致交易体验、全方位一站式服务赋能当地投资者，提升个人投资者的市场参与度

马来西亚吉隆坡2024年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一站式线上投资平台Moomoo今日于马来西亚正式上线，公司怀着推动本地金融创新、赋能用户的使命，为马来西亚广大投资者提供专业可靠的创新线上交易体验。



Moomoo MY今日正式在马来西亚展业 (从左到右：Moomoo Malaysia首席运营官Dennis Jee，Moomoo Malaysia首席执行官Ivan Mok，马来西亚交易所首席执行官Datuk Muhamad Umar Swift，富途控股有限公司高级合伙人、高级副总裁兼东南亚及大洋洲主管徐礼,Moomoo东南亚首席市场官蔣沂吟)

致力于科技创新金融普及 赋能大马金融基建数字化

Futu Malaysia Sdn. Bhd.（"Moomoo MY")早前成为首批获得马来西亚证券监督委员会（"Securities Commission Malaysia"）颁发的资本市场服务牌照 （"Capital Market Services License"）的全球化科技券商，具备开展证券及期货交易和结算业务的资格。公司今日在吉隆坡举办盛大开幕典礼，马来西亚交易所首席执行官Datuk Muhamad Umar Swift，富途控股有限公司高级合伙人、高级副总裁兼东南亚及大洋洲主管Robin Xu，Moomoo Malaysia首席执行官Ivan Mok，及Moomoo Malaysia首席运营官Dennis Jee等一众高管出席支持。

Robin 在活动上表示："Moomoo进军马来西亚的意义非凡，背后承载着公司一直致力透过金融科技赋能不同金融市场的愿景，本着为用户创造价值，落实‘让投资更简单，不孤单’ 的企业使命，为马来西亚的金融数字化建设出一分力，通过科技推动信息平权，让投资理财更触手可及，为本地投资者及资本市场创造价值。 马国经济富有活力，近年在政策加持下，资本市场发展一日千里，Moomoo的加入，有望为市场注入更多动力。作为连结全球2,100万个人投资者的投资平台，我们期望在可见的将来，可以携手交易所、监管机构和合作伙伴，成为马来西亚投资品类连结全球资本及投资者的桥头堡。"

"马来西亚是一个人口相对年轻的国家，人们对自主投资的兴趣与日俱增，当地致力于发展科技，拥抱创新，促使我们选择这里作为继新加坡之后，拓展东南亚版图的第二站。随着马来西亚金融科技行业的持续繁荣发展及更多支持性监管框架的出台，市场对创新投资解决方案的需求也更为凸显。我们有信心可以在这里复制新加坡的成功经验，与广大投资者、市场参与者携手并进，进一步提升马来西亚资本市场及金融建设在区域以至国际舞台的竞争力。"

马来西亚交易所首席执行官Datuk Muhamad Umar Swift对moomoo进入马来市场深表支持，他表示："moomoo凭借独特优势为马来西亚投资者提供服务，我们非常高兴双方能共同合作。moomoo一直致力于打造一个专业易用的综合性投资平台，这与我们推动资本市场共融发展的目标相契合。我们期待见证moomoo对马来西亚的投资市场带来积极影响，让投资更加触手可及、多元共融，助当地投资者拥抱更多机遇。"

打破屏障促信息平权 人人都是专业投资者

除了赋能当地金融基建，Moomoo （马来西亚）还致力让每一位投资者都能轻松开展投资之旅，手握财富未来，包括提供一系列先进的专业分析工具，涵盖热力图、选股器、机构追踪、产业链、智能盯盘等，通过技术创新重塑投资者的体验。

马来西亚投资者可使用Moomoo交易逾1,000支马股及逾9,000支美股和ETF。平台还整合一系列强大功能及服务，包括AI分析工具、投研报告、进阶图表工具、实时数据以及来自超150家知名媒体机构的最新市场资讯。所有持有Moomoo（马来西亚）综合账户的新用户更可免费获取Level 1的3档马股深度行情和Level 2 的60档美股深度行情。

Moomoo Malaysia首席执行官Ivan Mok表示："我们的用户可不受任何限制地尽享专业级投资工具和资源，这进一步印证，我们致力于支持所有投资者更平等地捕捉机遇，令自主投资变得方便易用、触手可及。"

致力促进投资者教育 科技实现可持续投资

除了为用户带来优质的极速交易体验，Moomoo（马来西亚）还致力进一步推广投资教育。Moo Learn为用户带来超过600节免费的综合性投资课程，支持不同交易水平的投资者均能通过有关教学资源，提升投资知识，了解交易规则，规避投资风险，时刻掌握市场变化。

此外，moomoo活跃的在线社区触达全球规模达2,100万成员的投资社群，连接其中逾千位专家和关键意见领袖。Moo Community目前已成为一个协作学习中心，供投资者交流投资理念、洞察及经验，以相互支持，共同成长。

Moomoo Malaysia首席运营官Dennis Jee表示："Moomoo整合了完整的工具和教学资源，令投资触手可及，带来打破传统局限的投资体验。我们的平台旨在重塑人们的投资方式，通过丰富的工具及专业资源为马来西亚投资者提供所需的支持，从而赋能投资者参与金融市场并实现自己的投资目标。"

为马来西亚投资者带来独家礼遇

在Moomoo（马来西亚）正式上线之际，平台为马来西亚投资者带来独家推广礼遇及奖励。即日起至2024年3月31日，成功开立Moomoo（马来西亚）综合账户的新用户*只需入金8,000令吉，即可获得一股苹果赠股*。成功开立Moomoo（马来西亚）综合账户并累计存入500令吉的新用户*将获得100令吉的现金奖励。

此外，在推广期内使用Moomoo（马来西亚）账户进行至少一笔交易的用户将免费获得马股市场Level 2行情数据，期限为一个月。用户最多可累计获得为期六个月的免费马股市场Level 2行情＊。

马来西亚的投资者可通过Apple App Store或Google Play Store下载Moomoo应用程序，与我们共同开启投资之旅。

如欲获取更多相关资讯，请浏览网页 www.moomoo.com/my。

关于 Moomoo

Moomoo是全球领先的投资和交易平台，致力于为投资者提供专业易用的数据和分析工具。平台旨在提供投资者所需的资讯和工具，助用户更好地地进行投资决策。Moomoo 陪伴用户共同成长，并打造充满活力的投资社区，支持投资者互相分享、学习。

Moomoo成立于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托，业务遍及全球，为包括美国、新加坡、澳大利亚、日本、加拿大及马来西亚在内的投资者提供服务。作为纳斯达克上市公司富途控股旗下的海外独立品牌，Moomoo是纽约证券交易所的全球战略合作伙伴。Moomoo广受业界认可，在美国、新加坡及澳大利亚多地获得奖项，包括获得由Benzinga颁发的2021年最佳交易技术奖、2022年最佳投资研究技术奖，由Investing Simple颁发的2021年最佳活跃交易应用程序奖，以及由Fintech Breakthrough颁发的2022年最佳交易平台奖。

继成功进军新加坡市场后，Moomoo在马来西亚正式上线。Moomoo被新加坡证券投资者协会（"SIAS"）[1]评选为"最佳零售经纪商"并成为当地下载量排名居首位的投资交易类应用程序[2]。在新加坡，每 4 个成年人中便有 1 位使用 Moomoo[3]。Moomoo早前已在澳大利亚、加拿大和日本先后展业，将把在全球多个市场已有的成功经验带到马来西亚，致力成为当地的重要投资平台。

请点击链接下载Moomoo应用程序：https://j.my.moomoo.com/00JEBb

适用Moomoo MY 新用户推广期的条款和条件 – *参与资格：在moomoo证券(马来西亚)成功开设综合账户，并在2024.02.26之前从未向该账户入金的用户。用户从未参与过其他moomoo证券(马来西亚)的新客活动，例如"2人成团得苹果股票"活动。 *成功开立moomoo证券(马来西亚)综合账户，并在2024年3月31日晚上11:59之前向该账户入金累计至少RM8,000，并在完成入金后回到活动落地页点击领取奖励按钮，成功领取到免费苹果股票。如果您在30天内保持至少RM8,000（或等值货币）的资产（包括现金、股票和其他资产），则会激活该股票。由于股价波动，总资产价值允许从声明金额下降10%。此活动与任何获得股份奖励的公司及其关联公司无关。 如果您符合奖励2的条件，苹果股票将在3个自然日内存入您的moomoo证券(马来西亚)综合账户。免费苹果股票自发放日起90天内有效。 *成功开立moomoo证券(马来西亚)综合账户，并在2024年3月31日晚上11:59之前向该账户入金累计至少RM500，可获得M100现金奖励，包括一张RM50*1现金券和RM10*5股票现金券。 RM10*5股票现金券将在成功入金RM500后发放并立刻激活。 RM50*1现金券将在成功入金RM500后将发放，并且在您维持资产（包括现金、股票和其他资产）达到RM500（或等额资产）水平30天后激活该现金券。股票现金券和现金券自发放日起90天内有效。 [1] https://sias.org.sg/corporate-governance-week/awards [2] 数据基于data.ai 统计的Moomoo应用程序自推出之日起至 2023 年 10 月 11 日上的累计下载量。 [3] 截至 2012 年 12 月 31 日，在新加坡20-70 岁的成年人中，每 4 个中就有 1 个是 moomoo 用户。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com